News Bayonetta 3 (Switch)

S'il y a bien un jeu que les joueurs aimeraient bien revoir, c'est Bayonetta 3. Depuis l'annonce du jeu lors des Game Awards 2017, il faut bien reconnaître que les preuves de vie du jeu n'ont pas été très nombreuses, à tel point que certains fans s'angoissent à l'idée qu'une sortie soit encore très éloignée.Interviewé par VideoGameChronicles.com, Hideki Kamiya, Director chez PlatinumGames, semble en avoir un peu assez de l'insistance des fans pour avoir de nouvelles infos sur Bayonetta 3. Nous on aurait plutôt tendance à trouver ça normal, voire même plutôt sympa que quelqu'un s'intéresse encore à un jeu dont on n'a plus eu de vraies nouvelles depuis plus de 3 ans...Pour Hideki Kamiya, il faut qu'on oublie Bayonetta, histoire d'être surpris et content quand, enfin, quelqu'un aura quelque chose à nous montrer du jeu. Ses propos exacts furent :Laissons donc les équipes de PlatinumGames travailler pour nous préparer un Bayonetta 3 à la hauteur des 70 millions de joueurs potentiels qui pourraient s'intéresser au jeu à sa sortie. Nul doute que Nintendo a placé quelques espoirs dans ce jeu, même si c'est loin d'être le seul à susciter l'intérêt des joueurs dans le planning encore très vide de Nintendo, même si les noms de jeux ne manquent pas ! Source : videogameschronicle.com