News Bayonetta 3 (Switch)

Tout d'abord, beaucoup de gens sont inquiets concernant Bayonetta 3 parce qu'il n'y a pas eu de nouvelles informations depuis son annonce, mais les vérifications des nouveaux systèmes se passent bien et le développement se passe très bien, alors vous pouvez attendre tout à fait sereinement.

On prend les infos où elles se trouvent à cette période de l'année, et quand cela concerne Bayonetta 3, un jeu annoncé depuis plusieurs années mais au sujet duquel on n'avait plus eu trop de nouvelles ces derniers temps, on prend : Hideki Kamiya, le créateur de la série, s'est voulu rassurant au sujet du jeu en expliquant que le développement "se passe très bien".C'est dans une interview avec l'hebdomadaire japonais Famitsu qu'Hideki Kamiya confirme que le développement du jeu progresse de manière satisfaisante. Il explique :Il nous tarde de retrouver l'univers fou de PlatinumGames avec ce troisième opus de la saga, mais c'est vrai que le manque d'informations pouvait susciter quelque inquiétude chez les fans. Il semblerait qu'une fois n'est pas coutume, l'adage "pas de nouvelles, bonnes nouvelles" se vérifie, mais on attendra de pouvoir juger sur pièce d'ici quelques mois, dans l'espoir d'une sortie en 2021 de Bayonetta 3 sur Nintendo Switch.Source : Gematsu via NintendoLife