Introducing FUSER, the ultimate convergence of music and gaming, where you play with music and create and share your custom mixes! Developed by @Harmonix and coming to #Xbox #PlayStation #Nintendo #PC #PlayFUSER pic.twitter.com/VgQh0P4djb — Fuser Game (@FuserGame) February 26, 2020

Harmonix entend faire de son nouveau jeu musical un titre "révolutionnaire". Le jeu proposera aux joueurs de mélanger 4 titres ensemble pour satisfaire la foule. Evidemment, il ne s'agira pas de lancer les 4 titres en même et le jeu vous permettra en fait d'isoler le chant, et les instruments pour créer un nouveau morceau.Le tout se fera sur un table de mixage et le joueur pourra choisir différentes options pour satisfaire son auditoire, comme jouer une seule piste pour mettre en avant tel ou tel type d'instrument. Le but sera donc de ne pas lasser les spectateurs mais aussi de remplir les diverses missions qui vous seront assignées par ceux-ci pour maintenir leur attention et ne pas voir la salle se vider.Harmonix semble en tout cas avoir travaillé son concept pour que cela ne soit jamais dissonant et que le tout forme en permanence quelque chose d'écoutable. Et rien que pour cela, on est très curieux de toucher à la bête.Le jeu contiendra plus de 100 morceaux, ce qui peut paraître beaucoup, mais vu son concept, c'est finalement un minimum pour ne pas tourner rapidement en rond. On connaît 16 des pistes qui constitueront la tracklist du jeu :50 Cent – “In Da Club”Billie Eilish – “bad guy”Blue Öyster Cult – “(Don’t Fear) The Reaper”The Chainsmokers ft. Daya – “Don’t Let Me Down”The Clash – “Rock the Casbah”Fatboy Slim – “The Rockafeller Skank"Imagine Dragons – “Thunder”J. Balvin & Willy William – “Mi Gente”Lady Gaga – “Born This Way”Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – “Old Town Road (Remix)”Lizzo – “Good As Hell”LMFAO ft. Lauren Bennett & GoonRock – “Party Rock Anthem”Migos – “Stir Fry”Post Malone – “Better Now”Smash Mouth – “All Star”Warren G & Nate Dogg – “Regulate”Le jeu proposera un mode campagne, un mode libre, du jeu en ligne et un fonction de partage pour proposer au monde entier ses meilleurs mix. Le jeu est attendu cette année, sans date fixe pour le moment.