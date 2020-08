News Gear.Club Unlimited 2 – Tracks Edition (Switch)

Screeshots du jeu Gear.Club Unlimited 2 – Tracks Edition 28/08/2020







Microids a lancé ce jeudi une nouvelle version de Gear.Club Unlimited 2, sobrement intitulée Tracks Edition, qui comprend l'ensemble du jeu GCU2, avec une expérience plus proche du sport mécanique avec le tracé du circuit des 24 heures du Mans, les arrêts au stand, la gestion des pneus et du carburant, etc.Tracks Edition nous permet de découvrir une nouvelle campagne qui consacre une part importante du jeu à la gestion d'une écurie automobile, pour ensuite tester ses capacités sur les tracés disponibles dans le jeu, dont le circuit des 24 Heures du Mans.Vous participerez aux sélections, pour ensuite prendre place sur la grille de départ de la course ! Bien gérer vos différents paramètres, de l'usure de vos pneus à vos pleins d'essence, sera indispensable pour espérer remporter la victoire.13 voitures que nous avions déjà dans les précédentes versions du jeu sont proposées dans cette Tracks Edition en version motorsport :- Mini John Cooper Works (F56)- Lotus Elise 220 Cup- BMW Z4 Roadster- BMW M2 Coupé- Alfa Roméo 4C- Chevrolet Corvette Stingray- Mercedes-AMG C63 S- Alfa Roméo 8C Compitizione- Alfa Romeo Giulia II QV- Dodge Viper SRT- RUF RT12 R- Pagani Zonda Cinque- McLaren 570S GT4Pour résumer, voici le nouveau contenu que l'on trouvera en acquérant Gear.Club Unlimited 2 – Tracks Edition :- le jeu complet Gear.Club Unlimited 2 avec tous ses DLC : les packs Arrows, Checker, Hazard and Wings- Les DLC Gear.Club Classics et Ace of the Road- La nouvelle campagne motorsport- 5 nouveaux circuits dont celui des 24 Heures du Mans- 5 nouvelles voitures- 13 véhicules revus pour le motorsport- Un mode compétitif pour battre le temps des autres joueurs avec un leaderboard en ligne (un classement mondial pour chaque combinaison de catégorie de voiture et de circuit).