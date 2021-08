[Gamescom 2021] Un Roguelite déjanté Cult of the Lamb annoncé sur consoles et PC par Devolver

Le titre développé par les australiens du studio Massive Monster et publié par Devolver devrait séduire les amateurs de "Binding of Isaac" et "Happy Tree Friends", ce dernier titre étant une une websérie et série télévisée d'animation américaine, créée par Kenn Navarro, Aubrey Ankrum et Rhode Montijo, avec pas moins de 127 épisodes au compteur.



Cult of the Lamb reprend ainsi l'aspect graphique faussement mignon pour en proposer un titre à mi-chemin entre le jeu de gestion et le dungeon crawler. Cult of the Lamb a été annoncé lors de l’Opening Night Live de la gamescom et sa sortie est prévue en 2022 sur PC et consoles.

Cult of the Lamb place les joueurs dans le rôle d’un agneau possédé, sauvé de la mort par un inquiétant étranger : il est chargé de séduire un maximum de fidèles pour rembourser sa dette. Démarrez votre propre culte dans cette contrée pleine de faux prophètes en vous aventurant dans des régions diverses et mystérieuses pour construire une communauté fidèle d'adorateurs de la forêt, et répandre votre Parole en vue de vous imposer comme l’idole suprême. Chaque excursion dans ce royaume tentaculaire révèle des hordes croissantes de nouveaux ennemis toujours plus dangereux, sans oublier les cultes rivaux dont les dirigeants influents doivent absolument être vaincus. Absorbez leurs pouvoirs et affirmez la domination de votre culte !





En revenant à votre base, il vous faut subvenir aux besoins de vos fidèles afin de bénéficier de leur dévotion. Utilisez des ressources pour construire des bâtiments, invoquez de sombres rituels pour apaiser les dieux et dispensez vos meilleurs sermons pour renforcer la foi de vos ouailles. À mesure que leur dévouement grandit, vos pouvoirs s’améliorent pour vous permettre de vous aventurer plus loin dans la forêt mystérieuse afin d’en découvrir les plus sombres secrets.





Les décisions que vous prenez en tant que leader déterminent la manière dont vos fidèles vous voient : serez-vous aimé pour votre bienveillance, admiré pour votre sagesse ou craint pour votre sévérité ?

Devenir prêcheur pour monter de toutes pièces un nouveau culte, c'est un pitch assez osé. Vous allez devoir parcourir des donjons pour affronter des monstres et vaincre leurs chefs pour absorber leur pouvoir et recruter vos anciens ennemis afin de grossir vos troupes, et accessoirement vous en servir pour en sacrifier quelques uns pour la bonne réussite de vos affaires. Un titre à prendre massivement au second degré, la touche graphique ne cachant pas cependant l'humour noir et déjanté de ce jeu (une carte de visite bien connue de Devolver).

Cult of the Lamb | Sacrifice Yourself in 2022 27/08/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

