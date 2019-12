News No More Heroes 3 (Switch)

No More Heroes 3 - The Return 13/12/2019 Retrouvez la vidéo sur YouTube

C'est juste quelques minutes après le début de la céméronie que No More Heroes 3 a été présenté une nouvelle fois. Avec un trailer animé plutôt joli très inspiré du film E.T. de Spielberg, Travis est venu confirmer son arrivée sur Switch en 2020.Dans ce 3e opus, Travis reprendra donc du service dans la ville de Santa Destroy. Il y découvrira une étrange cité flottante qu'il ira explorer pour tenter d'en percer tous les mystères.Suda 51 semble en tout vouloir frapper une nouvelle fois, et avec ce trailer, nous promet une fois encore une oeuvre référencée et barrée. On a hâte de casser la figure à ces extraterrestres qui détruisent tout sur leur passage, ce qui devrait normalement se faire exclusivement sur la console de Nintendo.