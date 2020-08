News G.I. Joe: Operation Blackout (Switch)

Si l'existence du titre avait transpiré au gré de quelques leaks courant juillet, le jeu semble avoir bénéficié de nombreux efforts pour paraître esthétiquement solide à voir. Difficile de savoir depuis combien de temps le titre est en développement, mais on attend de voir, manette en main, si le reste est à l'avenant, les titres du genre de manquant pas actuellement sur le marché.





On espère que ce G.I. Joe : Operation Blackout saura combler les fans de la franchise. Décidément, nous sommes dans une période très années 80, entre les ressorties vidéos de Flash Gordon (c'est kitsh et les couleurs vont vous sauter aux yeux dans les premières images que l'on a pu découvrir du Bluray 4k), celles de Retour vers le Futur et des Goonies, le report cinéma de la suite de SOS Fantômes.



G.I. Joe: Operation Blackout - Official Reveal Trailer 13/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les G.I Joe se relancent sur PC et consoles cet automne. Il proposera 12 personnages parmi la Team Joe et la Team Cobra, dont Duke, Snake Eyes, Cobra Commander, Destro, Roadblock et Storm Shadow. L'histoire du jeu est inspirée des bandes dessinées de G.I. Joe des années 80 et mettra en scène la puissance américaine et le quartier général de Cobra.Dans ce titre qui pourra se jouer en solo en coopération locale (notez qu'on ne parle pas encore de mode en ligne), nous aurons une campagne de 18 missions, un capture de drapeau, un mode assaut et roi de la colline. Chacun des douze personnages aura des capacités qui lui sont propres, des armes et une apparence personnalisable.Source : Nintendo Enthusiast