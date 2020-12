News Fortnite (Switch)

Galerie images 19/12/2020

Retour sur les différents ajouts d’armes et de la carte

De nouveaux et anciens modes de jeu débarquent pour l'occasion

Des défis spéciaux pour célébrer l’occasion

Une émote gratuite et de nouvelles tenues dans la boutique

Comme chaque année, Fortnite célèbre dignement les fêtes de fin d'année dans son Battle Royal. Cette année, une partie de la carte (la partie Sud-Est) est recouverte de neige et les démons de glace ne signent pas leur habituel retour. Néanmoins, le Battle Royal compte d'autres ajouts, notamment le retour du très demandé (et redouté) X-4 Aquilons (l’avion introduit à la saison 7) personnalisé aux couleurs de Noël. Aussi, le traditionnel "Bus de Noël" est à nouveau présent à l'occasion de cet événement.Comme évoqué tout juste à l’instant, la neige réapparaît sur la carte de manière plus amples et englobe toute la partie Sud-Est de cette dernière et englobe Catty Corner, Misty Meadows, Lazy Lake et Retail Row. Notez aussi qu’elle s’arrête juste avant Hunter’s Haven.Avec ceci, des avant-postes semblables à ceux apparus durant la saison 7 ont été introduit sur la carte. Comme durant la saison 7, on y retrouve quelques avions mais à l’intérieur, la décoration est radicalement différente avec des pains d’épices sur les murs et des casse-noisettes.Pour ce qui est des armes ajoutés, nous retrouvons les traditionnels cadeaux. Ces derniers sont des objets que l’on lance, comme une grenade, et qui nous offre une arme la plupart du temps assez rare. Avec ceci, le Lance boule de neige revient aussi, il s’agit simplement d’un lance grenade dont les munitions sont remplacées par des boules de neiges explosives.On notera aussi le retour des Bonhommes de neige, permettant de se déguiser en bonhomme de neige, ce qui permet de passer inaperçu dans certaines zones du jeu, dont l’apparence semble avoir été modifiée. Et enfin, le retour des grenades gelantes de la saison 7. Elles ont pour effet de repousser ennemis et/ou véhicules adverses et gèle leur pieds/roues.Avec ceci, deux nouveaux mode inédits arrivent et de nombreux autres modes de jeu signent leur grand retour. Tout d’abord, concentrons-nous sur le premier des deux nouveaux modes de jeu fraichement arrivé pour l’occasion : Onde de choc. Ce nouveau mode disponible uniquement en duo (et il est impossible de cocher l’option « Ne pas combler ») vous place contre d’autres duo ennemis.Dès qu’un joueur entre dans la tempête, il décède et les dégâts infligés avec vos armes repoussent vos adversaires. Le but est donc de repousser tous vos adversaires dans la tempête. La première équipe à remporter trois manche l’emporte.Au sujet du second nouveau mode de jeu ajouté, il se nomme Bonne pioche. Dans celui-ci (toujours disponible uniquement en duo) vous ne pourrez vous battre qu’avec votre pioche (20 points de dégâts, des boites de conserve rouillées (10 points de dégâts) et des grenades à Onde de choc. Pour vous soigner, deux alternatives existent : la première consiste à danser tandis que l’autre consiste elle à éliminer un adversaire.Enfin, au sujet des modes de jeu réintroduits, ils sont multiples. Afin de ne pas surcharger votre écran, Epic a donc choisi des les regrouper dans un mode spécifique dénommé : Chute de neige aléatoire. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un roulement aléatoire entre différents modes.Après plusieurs parties, nous avons en outre pu jouer aux modes suivants : « Taxis Tilted » (un mode où il faut effectuer des courses en apportant un client d’un point à un autre le plus vite possible), « Onde de choc » , « Réflexe ! » (un mode basé sur les grenades), « Rallye Royal » (un mode où l’on doit obtenir un nombre de ticket défini puis se rendre à la ligne d’arrivée le plus vite possible), « Bonne pioche » et « Air Royale » (un mode basé sur les avions).Comme chaque année, des défis spéciaux sont ajoutés pour célébrer les fêtes de fin d’année. Pour cette année 2020, il y en a douze, comme toujours révélés au fur et à mesure de l’avancée de l’événement jusqu’à son terme (les derniers sont en général dévoilés plusieurs jours auparavant).Pour ces nouveaux défis, Epic vous offre comme toujours des sacs à dos, pioches, planeurs et revêtements. A cela s’ajoute pour cet événement deux skins disponibles gratuitement, en accomplissant 9 des 12 défis ou l’ensemble de ces derniers. A ce titre, voici un visuel d’Epic sur les récompenses obtenables :Enfin, terminons cette news sur l’ajout d’une émote gratuite et de nouvelles tenues dans la boutique. L’émote, déjà existante, se nomme chant Chorale et ne peut être obtenue que si vous avez activé l’authentification à deux facteurs puisque qu’elle n’est disponible que grâce à l’option « Faire cadeau ». De ce fait, nous vous conseillons vivement d’une part d’activer l’authentification et d’autre part de vous accorder avec un ami ou autre pour vous l’offrir mutuellement.De plus, comme évoqué précédemment, de nouvelles tenues festives ont été ajoutées dans la boutique pour l’occasion. Ci-après, vous trouverez un visuel d’Epic sur ces dernières, toutes disponibles au prix de 1200 V-Bucks dans la boutique, le temps de l’événement. D’autres tenues à 800 V-Bucks sont aussi disponible, au même titre que les éléments de personnalisations de ces dernières.Toujours du côté de la boutique, on en profite pour vous informer que l’ensemble Halo comprenant un skin du Major sont encore disponibles 12 heures dans la boutique, à l’heure où ces lignes sont écrites. De surcroît, la tenue Stormtrooper et le planeur X-Wing sont aussi disponibles dans la boutique, au prix de 1 500 V-Bucks la tenue et 1 200 le planeur. Voilà qui est dit, maintenant on vous souhaite bonne chance pour résister à la tentation parce qu'à l'approche de Noël, c'est le portefeuille qui fait des siennes !