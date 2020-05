News Détente

Nos fonds d'écran Nintendo préférés du moment 13/05/2020























Ajoutez une petite touche de Nintendo à votre bureau avec ces fonds d'écran (ainsi que d'autres surprises) disponibles sur notre site !



Téléchargez les fonds d'écran ici : https://t.co/yC2frJ1DEi pic.twitter.com/ZqHCSK9PXh — Nintendo France (@NintendoFrance) May 13, 2020

On n'a sans doute jamais passé autant de temps à la maison, devant nos ordinateurs. Pour rendre la chose moins pénible, Nintendo – comme bien d'autres acteurs du divertissement avant lui, a imaginé une nouvelle section sur son site officiel avec pas moins de 52 fonds d'écran à télécharger !Ces fonds d'écran nous permettent de retrouver toutes les franchises qu'on aime, avec des images en haute résolution pour répondre à la plupart des configurations d'écran : Animal crossing: New Horizons, ARMS, Fire Emblem: Three Houses, Kirby Star Allies, Luigi's Mansion 3, Mario Kart 8 Deluxe, Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli, Pokémon Epée et Bouclier, Splatoon 2, Super Mario Maker 2, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros Ultimate, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition et Xenoblade Chronicles 2.A lire aussi : des fonds d'écran sur My Nintendo Certains fonds sont vraiment super sympa, d'autres un peu trop colorés pour nous permettre de rester efficaces en cherchant nos fichiers sur nos bureaux d'ordinateurs ! Il faut aussi reconnaître que certains des artworks utilisés par Nintendo sont connus parfois depuis des années !Mais les fans qui seraient à la recherche de fonds d'écran Xenoblade, de fonds d'écran des derniers jeux sortis comme Animal Crossing: New Horizons, ou encore de fonds d'écran des plus grands classiques de la Nintendo Switch, trouveront leur bonheur sur nintendo.com/wallpapers/