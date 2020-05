News No straight Roads (Switch)

PS4 / Nintendo Switch《No Straight Roads (ノー・ストレート・ロード)》Rock Rebellion Trailer (日本語) 26/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

C’est sur Facebook que le directeur du projet, Wan Hazmer, a annoncé que le jeu ne pourrait finalement pas tenir ses délais à cause du COVID-19. Mauvaise nouvelle, le jeu ne dispose pas de nouvelle date de sortie.En soit, on comprend très bien que le studio ne veuille pas prendre le risque de redonner une nouvelle date qu’ils ne saurait tenir. Autant laisser venir et communiquer lorsque les choses seront moins floues.Dans son message, Wan Hazmer souligne le fait que certains site annoncent une date de sortie au 31 août, mais précise bien qu’il ne s’agit en rien d’une date officielle, et qu’ils communiqueront la nouvelle date de sortie dès que possible.Rendez-vous sur la page Facebook du jeu pour voir la vidéo (en anglais) de Wan Hazmer, et on patientera le temps qu’il faudra pour voir arriver ce titre prometteur, au casting 5 étoiles. On vous renvoie d’ailleurs vers cette news si vous voulez en savoir plus sur No Straight Roads, où Sebiorg avait longuement détaillé le titre.