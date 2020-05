News Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered (Switch)

FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition - Announcement trailer 28/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Annoncé en septembre 2018, le remaster de Final Fantasy Crystal Chronicles aura su se faire attendre. Un temps prévu pour la fin d’année 2019, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition avait disparu des radars un moment avant de ressurgir avec une date de sortie.Le titre est prévu pour sortir le 27 août au Japon, donc très certainement le 28 août chez nous en Europe, même si rien n’est officiel à l’heure actuelle. Gematsu a également dévoilé d’autres nouvelles informations sur le titre.Square Enix a ajouté un système de personnalisation du personnages, permettant de prendre la voix et l’apparence de votre personnage en récupérant certains items, mais aussi un mode de difficulté supplémentaire à débloquer après avoir fini le jeu une première fois. Enfin, de nouveaux personnages, équipements et améliorations seront disponibles pour chaque race du jeu.Gematsu confirme que le jeu sera bien cross-platform, et que le jeu disposera de nouveaux enregistrement pour le narrateur, ainsi que pour les thèmes musicaux « Kazenone » et « Hoshizukiyo ».