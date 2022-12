Faisons le point sur les éléments d'icônes proposés sur le NSO

C'est une info qu'on peut facilement oublier, mais il faut savoir que Nintendo Switch Online propose des missions permettant de gagner des points argent. Cela peut être assez généreux et vous permettra de glaner assez régulièrement un goodie sur le My Nintendo Store. EN plus de cela, ces points peuvent vous permettre de cutomiser votre profil de joueur via le concept de Badge.





Loin du concept de feu Nintendo Badge Arcade (RIP), la Nintendo Switch vous permet d'avoir une icone associée à votre profil. Longtemps cantonnée à un choix limité, les évolutions en début d'année apportées au My Nintendo Store en ajoutant le Pack Additionnel, on aussi apporté le menu "Missions et récompenses".

Par ce système, en dépensant vos points Argent, vous pouvez obtenir des cadres, illustrations ou fonds pour créer votre propre icône d’utilisateur visible aux autres joueurs lorsque vous êtes en ligne. Il y a actuellement 4 thèmes de distribution en cours. Chaque thème est découpé en une ou plusieurs vagues s'étalant sur une période.





Le distribution d'éléments d’icônes pour Pokémon a lieu jusqu'au 26/12. La vague actuelle est disponible jusqu'à vendredi.









Il y a une distribution Nintendo 64 proposant des icônes majoritairement sur Zelda Ocarina Of Time, mais aussi sur Yoshi's Story, F-Zero X et des icônes représentant la Nintendo 64 et ses manettes. La vague 2 est disponible jusqu'au 6 janvier et est réservée pour les abonnés au Pack additionnel.



Vous en voulez encore ? Passons à la seconde vague d’icônes pour Animal Crossing disponible jusqu'au 10 janvier.

Une dernière fournée pour la route ? Voici un extrait des éléments proposés sur le thème de Splatoon 3. Il est à noter que le set proposé est renouvelé chaque jeudi, et ce jusqu'au 10 janvier aussi.