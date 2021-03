News Evil Inside (Switch)

Un titre solo qui mise beaucoup sur son ambiance angoissante à souhait pour se faire une place sur Nintendo Switch, dans un style pas encore surchargé au niveau de notre logithèque. Un prologue gratuit existe sur PC Steam et le jeu sort désormais sur l'ensemble des plateformes le 25 mars prochain.





Evil Inside est un jeu d'horreur psychologique à la première personne. Après le meurtre de sa mère Rose et l'arrestation de son père pour cela, l'adolescent Mark qui se retrouve un peu désemparé face à cette situation, et devant s'occuper de son petit frère, a besoin d'avoir des réponses. Pourquoi son père aurait-il commis cette abomination, lui qui n'a jamais donné l'image de quelqu'un pouvant commettre un tel méfait ? Quand son quotidien s'effondre, on cherche pourquoi cela est arrivé. Quelque chose cloche dans cette histoire et Mark décide de contacter la seule personne qui connait la vérité : sa mère, du moins son esprit.



Il décide d'utiliser des moyens paranormaux en invoquant une planche spirituelle mais la tentative dérape. La planche explose mystérieusement, il faut la reconstituer pour tenter d'obtenir la vérité. Mais quelque chose à changé insidieusement dans la maison, l'atmosphère semble se transformer par petite touche. Au départ, quelques grincements...la peur s'installe..

Si le scénario ne renouvelle pas totalement le genre, Evil Inside de Jandusoft se présente comme un héritier spirituel du projet PT de Hideo Kojima, un Silent Hills abandonné il y a quelques années. On attend de voir si la réalisation technique tient la route mais la bande-annonce fait monter doucement la sauce et peut séduire les amateurs en titres jouant sur les frissons.