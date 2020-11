News Nintendo Switch (Switch)

US consumer spending on Video Game HW, Content and ACC reached a record $11.2B, up 24% vs YA. Nintendo Switch sold more Q3 HW units than any platform since the NDS in Q3 2009. https://t.co/FFpKyQLTsi — Mat Piscatella (@MatPiscatella) November 11, 2020

On a pu constater à la lecture du dernier bilan trimestriel de Nintendo que les choses allaient plutôt bien pour la Nintendo Switch. Partout dans le monde, la console remporte un grand succès, aidée par le contexte sanitaire qui confine les gens à la maison et leur donne envie de jouer, aidée par des sorties opportunes (et non opportunistes car planifiées de longue date !).Aux Etats-Unis, le NPD Group a jeté un œil aux ventes de Switch sur le 3e trimestre 2020, et indique qu'il faut remonter au 3e trimestre 2009 pour trouver une console qui se vende autant. A l'époque, c'est de la Nintendo DS dont il s'agissait alors.C'est dans un récent bilan du NPD Group que quelques chiffres fous ont été communiqués : les ventes de jeux vidéo ont progressé, sur le marché américain, de 24% par rapport à l'année dernière. Et ce alors que le marché est plutôt dans une position d'attente avec les consoles de prochaine génération qui sortent sur le marché en ce moment.Aux Etats-Unis, le NPD ne peut que constater l'engouement des consommateurs pour les jeux vidéo : "on continue à voir plus de joueurs, jouant plus longtemps, sur plus d'appareils".Une tendance qui devrait se confirmer au 4e trimestre, avec les fêtes de fin d'année et les sorties de nouvelles consoles chez les concurrents alors que la Switch ne perd pas de sa popularité grâce à son catalogue, Animal Crossing: New Horizons en tête (déjà à 26 millions d'exemplaires vendus et bien parti pour rattraper Mario Kart 8 Deluxe à la première place des million-sellers de la console ). Rappelons qu'à date, Nintendo a confirmé que 68,3 millions de consoles avaient été vendues Source : NPD Group via NintendoLife