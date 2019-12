We still have 1 month to go in the '10s, but here are the titles with the most appearances on The NPD Group's US top 20 best-selling Video Games chart in the decade:

74 - GTAV

73 - Minecraft

37 - Mario Kart 8

34 - TCR6:S

30 - TLoZ:BoTW

Much more to come when Dec data is out. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) December 26, 2019

Mat Piscatella a publié sur Twitter la liste des jeux vidéo qui, au cours de la dernière décennie, avaient fait le plus d'apparitions dans le classements mensuels établis par le NPD Group, concernant le marché américain. Si ce sont GTA V et Minecraft qui squattent les deux premières places, on retrouve également dans ce classement deux jeux Nintendo.Le premier d'entre eux, avec 37 apparitions en 10 ans dans le top 20 américain, n'est autre que Mario Kart 8. On constate certes qu'on va du simple au double entre le 2e du classement, Minecraft et ses 73 semaines de visibilité dans le top 20 US, et MK8, mais la performance est quand même salutaire.En 5e position, on retrouve ensuite The Legend of Zelda: Breath of the Wild, avec 30 semaines de présence dans le top 20 américain. Là encore une jolie performance, et de bon augure pour un certain La Suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, annoncée l'année dernière et actuellement en cours de développement.