Stephen Dupree, développeur sur Donkey Kong Country: Tropical Freeze, de retour au bercail a été suivi par l'un de ses collègues de chez Playful Studios. Les deux hommes avaient travaillé ensemble sur New Super Lucky's Tale et se retrouvent désormais chez Retro Studios.Deuxième nouvelle recrue du studio, James Beech, qui avait de son côté œuvré sur Crysis 3. Capers et Beech ont tous deux rejoint Retro Studios en tant que environment designers. Bien que rien n'indique clairement que les deux développeurs travaillent sur Metroid Prime 4, on ne connaît pas d'autre projet en cours chez le studio donc on imagine que c'est pour participer à son développement qu'ils ont été recrutés.Dans tous les cas, on a bien l'impression que Retro Studios gonfle ses effectifs petit à petit, et on espère que ce n'est pas que pour Metroid Prime 4, même si on a hâte de revoir Samus.Source : videogameschronicle