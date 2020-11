News Nintendo Switch (Switch)

Où donc s'arrêtera la Switch ? Après l'échec de la Wii U en termes de volume de ventes, on ne peut que se réjouir de retrouver Nintendo en si belle forme avec sa dernière née. Et son succès ne semble pas près de s'arrêter, les derniers chiffres étant meilleurs que jamais !Faisons un détour par nos voisins espagnols pour voir comment se porte la console de Nintendo par chez eux ?Force est de constater que la Switch se porte comme un charme en Espagne, avec des ventes en nette progression : la barre des 1.5 million de consoles vendues vient d'être franchie !Cela ne vous dit peut-être pas grand chose, alors voici de quoi mettre ce chiffre en perspective: sachez qu'il y a seulement un an, le cap du million était franchi. Cela montre bien à quel point les ventes se sont accélérées cette dernière année, à tel point que la Switch représente environ 80% des ventes de consoles en Espagne ces dernières semaines, toutes marques et modèles confondus ! Soit plusieurs dizaines de milliers de ventes de Switch chaque semaine...Reste maintenant à voir quelles seront les performances de notre console préférée durant ces fêtes de fin d'année. Le lancement de la Next Gen pouvait faire craindre le pire pour la console de Nintendo, mais quand on voit les faibles volumes disponibles chez la concurrence, il se pourrait bien que ce soit Nintendo qui sorte grand vainqueur de ce Noël 2020 !Source: GoNintendo