Nouvelle petite mise à jour pour la Switch

Une révision 10.0.1 a été aperçue cette nuit au Japon apportant "des améliorations générales de la stabilité de la console pour améliorer l'expérience de l'utilisateur". Bref, la correction probable d'un petit bug non détaillé. Pensez à vérifier que votre console est à jour.





Le jeu de réflexion et d'action Monochrome World disponible sur Switch le 7 mai

CFK va sortir le mois prochain, le 7 mai précisément uniquement en dématérialisé, le jeu d'action et de réflexion Monochrome World sur Switch.





Dans ce jeu, une goutte de pluie se lance dans un voyage pour ramener les couleurs dans le monde autrefois coloré. En tant que goutte de pluie, le joueur doit trouver des couleurs perdues cachées dans différents endroits. Comme la goutte est la seule à posséder de la couleur, elle peint toutes les cases sur son passage. Ce principe de gameplay va servir à la résolution de divers puzzles où il faudra peindre votre route pour atteindre la destination suivante. Entre pièges et ennemis qui tenteront de vous faire échouer, vous pourrez recommencer votre niveau à volonté.





Au fil de votre aventure, vous obtiendrez différentes personnalisations via des skins qui vous transformeront en animal, et d'autres accessoires. Le jeu a été développé sous Unreal Engine, et est disponible en trois langues au choix : anglais, coréen et japonais.