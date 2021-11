[Eco de la semaine] Des trimestres records chez PlayStation et Capcom, Ubisoft travaille sur des jeux qui pourraient rapporter gros aux joueurs et Nintendo se délaisse de l'Amérique du Nord

Capcom et PlayStation (Sony) signent des trimestres records, Ubisoft fait tâche

Ubisoft travaille sur des jeux liés aux blockchains et aux NFT, le bon compte pour les joueurs ?

"La blockchain va renforcer un modèle play-to-earn (jouer pour gagner quelque chose) qui permettra aux joueurs de gagner et de posséder du contenu. Je pense que c’est quelque chose qui va se développer dans l’industrie. Nous avons travaillé avec plusieurs petites entreprises qui se lancent dans la blockchain, nous commençons à bien entrevoir comment elle aura une influence sur l'industrie et nous souhaitons être l’un des acteurs clés"

Frédérick Duguet, directeur financier d’Ubisoft.

Nintendo se détourne de l’Amérique du Nord

Le siège social de Nintendo of America se trouve à Redmond et à Vancouver. Nous déménageons davantage de nos employés et de nos opérations dans ces sièges sociaux et fermerons prochainement de petits bureaux satellites à Toronto, en Ontario, et à Redwood City, en Californie. Devon Pritchard, vice-président exécutif des affaires commerciales et des relations avec les éditeurs pour Nintendo of America, assurera la direction intérimaire des ventes, du marketing et des communications après le départ de Nick Chavez. Madame Pritchard supervisera la stratégie et l'exécution aux États-Unis et au Canada

Nintendo

En bref cette semaine :

“Today was a huge win for ABK Worker's Alliance! Forced arbitration has been removed for cases that deal in sexual harassment and discrimination. The company announced they will raise the number of women and non-binary people it employs by 50%”

ABK Workers Alliance.

Capcom ouvre le bal de la saison des bilans du premier semestre fiscal et la firme japonaise continue d’enchaîner les records. Monster Hunter Rise et Resident Evil VIlage permettent à l’éditeur d’augmenter de 71% ses revenus, en comparaison à ceux, déjà records, enregistrés en 2020...Le chiffre d’affaires de Capcom s’élève ainsi à 530 millions d’euros et son bénéfice net à 168 millions d’euros. Côté ventes de jeux, Capcom a distribué un peu moins de 20 millions de jeux (19,8), dont 5 pour Resident Evil VIlage et 7,5 pour Monster Hunter Rise (exclusivité Switch jusqu’en janvier).Pour ce qui est du back-catalogue, les performances sont elles aussi excellentes, notamment celles de Monster Hunter World (vendu à 20 millions d’unités). Enfin, les objectifs annuels de Capcom restent identiques : un chiffre d'affaires de 318 millions d’euros et un bénéfice de 227 millions sont attendus au 31 mars prochain.Toujours sur l'archipel, le géant multimédia Sony accuse lui aussi des résultats records du côté de sa division gaming PlayStation. La PS5 est, logiquement, le moteur de ceux-ci, alors qu’aucun jeu exclusif à la plateforme n’est sorti durant cette période (alors que l’an dernier Ghost of Tsushima et The Last of Us II, deux jeux très attendus par la communauté, sortaient sur PS4 durant cette période). Toujours en rupture constante, la PS5 s’est toutefois écoulée à 3,3 millions d’exemplaires cet été, portant le total à 13,4 millions d’exemplaires écoulés à quelques semaines de son premier anniversaire, un record.Le chiffre d’affaires enregistré par Sony est ainsi de l’ordre de 4,9 milliards d’euros, alors qu’en comparaison, le bénéfice opérationnel chute de 800 à 626 millions d’euros (en raison du manque de contenu publié sur cette période).Notons également le rachat de plusieurs société par PlayStation depuis le début de l’année fiscale (Bluepoint, Nixxes, Firesprite et Housemarque), ce qui traduit l’augmentation de 20% de la taille des effectifs de Sony et la création d’un nouveau label nommé “PlayStation PC LCC” pour la création de jeux PC, plateforme autour de laquelle Sony mise beaucoup en voulant se frayer une place aux côtés de Microsoft.Enfin, retour en France. Ubisoft, dont la santé est vacillante et qui est au cœur de plusieurs scandales, indique une baisse des performances. Le chiffre d’affaires du groupe est de l’ordre de 751,3 millions d’euros (-5,7 millions), le bénéfice opérationnel de 25,1 millions d’euros (-22,2 millions) et le bénéfice net de 0,9 millions (-21,2 millions).Du côté des ventes par plateforme, la Switch reste toujours la plateforme la moins rentable pour la firme, alors que celle-ci continue de s’endetter. L’endettement d’Ubisoft s’élève donc à 572 millions d’euros (+138 millions) alors que les fonds de la firme sont de 1,2 milliard d’euros. Parallèlement, Assassin’s Creed Valhalla est le deuxième jeu à s’être le mieux vendu pour Ubisoft, alors que celui-ci n’a pas encore soufflé sa première bougie et que deux autres DLC sont attendus pour le jeu.Les blockchains, les NFT et les crypto-monnaies occupent une place de plus en plus importante dans notre société. Cette devise monétaire numérique attire de plus en plus de regards et si certains acteurs comme Valve ne croient pas en son évolution, d’autres comme Ubisoft préfèrent tenter le coup.Il faut dire dans les faits que la situation de la firme est loin d’être critique, mais pourrait à terme le devenir. Depuis quelques années, sa popularité est en baisse et Ubisoft cherche à redorer le blason. Que ce soit en proposant une nouvelle expérience Assassin’s Creed free-to-play dès 2023 ou avec des partenariats de premier choix (Avatar, Star Wars…), la firme cherche ailleurs alors que ses licences s’amenuisent.Le but d’Ubisoft est ainsi de passer outre le pay-to-win (payer pour gagner) que certains acteurs aiment tant, pour créer le play-to-earn (jouer pour gagner des objets… ou de l’argent !).L’intérêt d’Ubisoft envers les crypto-monnaies n’est pas nouveau puisque le studio a fondé plusieurs initiatives comme le start-up Entrepreneurs Lab et la Blockchain Game Alliance. La firme a aussi apporté sa participation à la levée de fonds d’Animoca Brands qui travaille sur les jeux basés sur la crypto-monnaie et développerait plusieurs titres autour de ces dernières, comme Revv Motorsport, Revv Racing et Formula E: High Voltage. Autrement dit, si les licences “historiques” d’Ubisoft ne sont pas concernées, il n’est pas exclu qu’à l’avenir les NFT soient intégrés comme moyen de monétisation à part entière dans les jeux.Il y a quelques jours, Nick Chavez, vice-président principal des ventes et du marketing de Nintendo (en poste depuis 2019 suite à la promotion de Doug Bowser en tant que Président de Nintendo of America) pour rejoindre KFC et Yum! Brands. Si cela pouvait s’apparenter à une simple démission, Kotaku a mené son enquête pour découvrir que cette démission est en réalité liée à la fermeture de deux (sur 4) des principales antennes américaines du groupe.Dans la foulée, Nintendo a annoncé la fermeture de l’antenne basée à Redwood City (Californie) et à Toronto (Canada). Cependant, Nintendo ne prévoit pas de licenciement puisque le personnel devrait s’installer aux deux antennes principales de Nintendo sur le continent, basées à Redmond (Etat de Washington) et Vancouver (Canada) où des aménagements sont prévus.Face à ces fermetures, les employés ont exprimé leur mécontentement, malgré que contrairement à la restructuration effectuée en Europe en 2014, ceux-ci conservent tous leur emploi (là où Nintendo of Europe avait licencié plus de 300 employés à cette personne).- En France, FIFA 22 (PS4 et PS5) sont les meilleures ventes de cette semaine 42. Metroid Dread et Far Cry ne parviennent pas à rempiler cette semaine et c’est Mario Kart 8 Deluxe, FIFA 22 (Switch) et Animal Crossing: New Horizons qui en profitent.- Au Japon, Demon Slayer domine les ventes. La version PS4 du jeu s’est écoulée à 15 000 exemplaires, suivi de Blue Reflection (14 000 ventes, nouvelle entrée) et Ring Fit Adventure (10 000 ventes). Metroid Dread reste 4e (9 999 ventes) et Smash Bros. Ultimate profite de la sortie de son dernier DLC pour revenir dans le top 5 (9 000 ventes). Côté console, la Switch OLED reste maîtresse du jeu (61 000 ventes), suivie de la Switch (38 000 ventes). La PS5 poursuit toujours Nintendo de loin, avec ses 11 000 ventes.- Microsoft annonce un partenariat avec Sega au niveau du Cloud Gaming. Si Xbox n’annonce pas l’hypothétique rachat de la société au hérisson bleu qui a tant fait couler d’encre, on apprend que les deux entreprises se sont tout de même rapprochées pour d’autres raisons (en plus de proposer tous les Yakuza dans le Game Pass). C’est au niveau des serveurs Microsoft Azure que leur collaboration s’acte. Après Sony, c’est au tour de Sega de s’allier à Microsoft pour développer la prochaine génération de jeux Sega à l’instar de Phantasy Star Online 2.- Activision-Blizzard (AB) est en mauvaise phase. Et, fait rare, Bobby Kotick annonce une baisse de son salaire, et pas des moindres puisque le PDG du groupe divise son salaire par 15 (soit de 93%), le temps que l’orage passe. En temps normal, Kotick recevait le salaire annuel très enviable de 154,6 millions de dollars (en incluant de nombreuses primes), soit 1 560 fois le salaire médian d’un employé de l’entreprise…- Alors qu’un conflit entre les avocats du groupe secoue AB, le groupe a demandé une mise en pause des procédures judiciaires. Cette mise en pause a été refusée par la Cour Supérieure de Los Angeles.- En interne chez AB, une nouvelle politique est prônée. Celle-ci s’axe autour d’une tolérance zéro contre le harcèlement au travail, quel qu'il soit. La conséquence pour les harceleurs est la suivante : un licenciement immédiat. Pour déceler ces problèmes, la direction annonce un investissement de 250 millions de dollars sur 10 ans pour recruter des développeurs issus de “communautés encore sous-représentées” (notamment les femmes, représentées à 23%), un meilleur suivi des plaintes et une protection accrue des victimes. Du côté des femmes, la firme vise une augmentation de 50% des effectifs féminins ou non-binaires. Une victoire pour l’ABK Workers Alliance.- Face aux événements touchant le groupe AB, Blizzard annonce l’annulation de sa traditionnelle Blizzcon cette année. Les fans d’Overwatch et de World of Warcraft patienteront, le temps que la situation se calme.- Fin de la parenthèse AB, ou presque, puisqu’un groupe d’anciens développeurs de World of Warcraft vient de créer son propre studio : Notorious Studios. Ce nom fait référence à la guilde dont font partie ces développeurs dans le jeu. Le groupe dont la plupart des membres n’a travaillé que sur des MMO a pour but de produire un jeu centré sur le combat, le multijoueur et la fantasy.- Atlus annonce que la licence Persona a vendu 15 millions d’exemplaires depuis sa création. Dérivée de Shin Megami Tensei, dont le cinquième opus sort ce mois-ci, la série Persona occupe aujourd’hui une place plus importante que celle dont elle est issue. Notons que Persona 5 Royal s’est vendu à 1,8 millions d’exemplaires.- Toujours chez Atlus, Shoji Meguro (compositeur d’Atlus) annonce son départ. Ayant œuvré sur de nombreux jeux de renoms comme Person 3, 4 et 5, Shin Megami Tensei I et III et bien d’autres, le développeur a décidé de passer en freelance. Néanmoins, cela ne veut pas dire qu’il coupe les liens avec Atlus puisque ses relations avec la firme restent très bonnes et que la firme a indiqué son désir d’accompagner Shoji Meguro dans son projet.- Très peu populaire en Chine, Fortnite s’apprête désormais à fermer ses serveurs dans le pays. Très strict envers le média, le gouvernement chinois est encore une fois l’auteur de cette fermeture. En effet, Epic s’est longtemps adapté aux législations locales en retravaillant son jeu, faisant en sorte qu’il corresponde aux valeurs chinoises. Cependant, la Chine censure et bloque de très nombreux skins de la boutique. Après de nombreuses complications, Epic annonce finalement la fermeture des serveurs dans le pays. Le jeu dans sa forme classique avait déjà dû cesser ses activités en 2018 mais la version Battle Royal avait su s’adapter pour survivre jusqu’en 2021.- Krafton (TERA, PUBG) annonce le rachat d’Unkows World Entertainment, à qui l’on doit notamment les jeux Subnautica. Le montant du rachat n’a pas été dévoilé.