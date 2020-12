News DOOM Eternal (Switch)

Le portage était-il possible sur Nintendo Switch sans laisser sur le tapis l'essentiel qui fait le fun de cette dernière version de Doom, plus high-tech? Il a fallu faire des concessions mais force est de reconnaître que l'équipe de Panic Button a encore réussi un exploit technique en portant de manière très satisfaisante le jeu sur la Switch. La finesse en prend un peu un coup, on perd en netteté sur certains aspects, mais on atteint tout de même un niveau inespéré, surtout en mode nomade, sur un titre aussi récent et gourmand en ressource mémoire. Et cerise sur le gâteau, la visée gyroscopique est bien présente sur cette version Switch, ce qui change tout de même pas mal de chance pour les joueurs adeptes de cette possibilité.



Le titre a une campagne solo, mais il permet également d'y jouer en mode 3 joueurs, dans un défi où vous devrez affronter deux créatures puissantes dirigées chacune par un autre joueur.

Si vous n'avez pas encore le jeu sur une autre plateforme, Doom Eternal est donc une option tout à fait envisageable sur Nintendo Switch, une version qui vous permettra d'y jouer en déplacement. Si en revanche vous ne rêvez que de brutalité en HD le plus claquant visuellement possible, la version Switch ne pourra pas vous satisfaire complètement. Une petite vidéo de GameXplain permet de voir l'écart entre la version Switch et la version PS4 (sur PS4 pro tout de même).

DOOM Eternal Graphics Comparison (Switch vs. PS4 Pro) 12/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube On perd quelque peu au niveau des effets lumineux et ombrages, sur la précision de certaines textures (notamment le sol), mais franchement, ça reste du haut niveau sur Switch. Bref une excellente nouvelle pour un titre qui ne fait pas dans la délicatesse. Entre Animal Crossing New Horizons et maintenant Doom Eternal, vous êtes prêts pour effectuer le grand écart vidéoludique sur votre Switch.





Rappelons un petit bonus pour les premiers acheteurs du jeu, valable jusqu'au 22 décembre 2020. Le titre vous coutera 59,99 € sur l'eShop. On ne pourra que regretter l'absence d'une sortie physique, cette dernière ayant été annulée en novembre.





DOOM Eternal - Release Date Trailer - Nintendo Switch 12/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube