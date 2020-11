Direct from Bethesda PR in regards to Doom Eternal for Nintendo Switch pic.twitter.com/7R9OjT9LZb — Source Gaming (@AllSourceGaming) November 20, 2020

"Bien que Doom Eternal soit à 100% sur les rails pour une sortie imminente uniquement en format dématérialisé sur Nintendo Switch, l'absence d'une sortie en format physique au détail a abouti à l'annulation de précommandes. Les clients concernés seront intégralement remboursés et devront prendre contact avec leur détaillant préféré pour plus d'informations. Restez à l'écoute pour plus d'informations à venir plus tard ce mois-ci"

Tout a commencé depuis que la firme de distribution de jeu vidéo américaine GameStop a semé le trouble en conseillant aux joueurs ayant précommandé la version physique Switch de Doom Eternal d'annuler leur réservation, en annonçant que celle-ci aurait été tout simplement annulée par son éditeur.Pour clarifier les choses, Bethesda déclare que Doom Eternal est toujours prévu sur Switch mais ne passera pas la case de la sortie en format physique :Si des détails seront les bienvenus dans les jours à venir, on peut suggérer que l'espace de stockage actuel des cartes de jeu Switch serait encore trop restreint pour un jeu d'une telle envergure et que Bethesda a dû faire une croix sur le format physique pour lever les contraintes imposées par ce manque d'espace pour proposer une expérience aussi fidèle et fluide que l'a été celle lancée en mars 2020.Il faut aussi ajouter que pour les éditeurs, les cartouches de grande capacité sont extrêmement onéreuses, ce qui pourrait avoir un impact sur le prix de vente du jeu sur Switch. Si Bethesda a tranché pour une version numérique seulement (il l'avait d'ailleurs déjà fait avec la sortie de Wolfenstein 2 sur Switch) d'autres éditeurs adoptent une autre approche : on se souvient ainsi qu'Ubisoft avait certes proposé Starlink sur cartouche, mais les joueurs devaient avant de jouer télécharger plusieurs giga-octets de données.Reste que le support physique, à l'approche des Fêtes notamment, garantit aux éditeurs une certaines visibilité en magasins, car Bethesda ne pourra donc compter que sur les ventes en dématérialisé, parmi les centaines de jeux disponibles dans le catalogue eShop de la Nintendo Switch. Doom Eternal reste toutefois un gros poisson sur l'eShop, il devrait donc arriver à trouver son public.Source : GoNintendo