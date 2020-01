Ces mises à jour de Doom et Doom II apportent leur lot de nouveautés à commencer par une augmentation significative de la fréquence d'affichage, qui passe de 30 à 60fps. Toujours côté affichage, les jeux laissent maintenant le choix de choisir un affichage 4:3 ou 16:10.Il devient possible de sauvegarder et charger ses sauvegardes depuis l'écran de pause via les touches R et L. La sélection de niveau devient aussi possible et permet de sélectionner directement sa difficulté.Les développeurs ont également rajouté un menu de sélection rapide des armes, ainsi que l'usage de raccourcis via la croix directionnelle. D'autres options d'affichage permettent de régler la luminosité ou de rendre aléatoires les effets spéciaux. Enfin,une option permet de réduire le HUD lors des parties en écran splitté.La liste complète des correctifs et optimisations est disponible sur la page reddit . A noter que les patchs sont disponibles dès maintenant, et pèsent 378.54 Mo chacun.