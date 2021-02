News Super Nintendo World

Universal Parks New Today a publié une véritable salves de vidéos pour dévoiler les nombreux aspects de ce nouveau parc d'attractions, qui atteint patiemment son ouverture. On connaît bien les tarifs d'entrée qui sont loin d'être indolores pour le porte monnaie.





Nous avons déjà eu une présentation hier, en français, de ce parc, voyons désormais l'ensemble du parcours de Mario kart, sans les lunettes de réalité augmentée, le mini-jeu Bowser Jr. Shadow Showdown, divers plats que vous pourrez déguster dans le parc, les nombreuses boutiques pour se ruiner un peu plus et ramener des tonnes de souvenirs (n'oubliez pas tout de même qu'il faudra rester mesure pour tout faire rentrer vos achats dans vos bagages, sans excédents de poids). Allez, c'est parti pour le show des vidéos :





Mario Kart: Koopa's Challenge

Il faut passer par le château de Bowser et on grimpe les escaliers jusqu'à atteindre une statue géante de Bowser, le tout accompagné par la musique de Mario en arrière-plan. Pendant votre chemin pour atteindre l'attraction, vous aurez divers objets sur le thème de Mario et de Bowser qui ornent les murs, ainsi que les fameux trophées de Mario Kart bien connus des joueurs. Vous y apercevrez également des publicités et des affiches du célèbre univers, ainsi que des power-ups éparpillés dans la file d'attente. Une camionnette de MKTV (Mario Kart Television) fait même une apparition, pour montrer que l'on va filmer toute l'action.





Sur l'un des murs, vous avez le "Team Koopa Rules of the Road", le mémo pour gagner de l'équipe Koopas contre l'équipe Mario :





2 - Écraser l'équipe Mario.

3 - Gagnez la Coupe d'or ou sinon !!!!



Un livre regroupe les cartes de Mario Kart, avec une belle mise en avant du circuit "Rainbow Road", un diagramme en papier d'une course de Mario Kart, et un livre intitulé "Rivalités fraternelles et comment les exploiter".



Une fois que les invités arrivent au bout de la file d'attente, on leur donne des lunettes de protection AR qui ressemblent au chapeau de Mario. Lakitu de MKTV vous souhaite la bienvenue dans cette course et vous présente les principaux coureurs des équipes Koopa et Mario, tout en vous donnant des instructions pour la course à l'aide de personnages Mii. Les joueurs peuvent collecter des power-ups et des pièces, diriger et utiliser les power-ups en dirigeant leurs lunettes vers un ennemi.



Gardez bien en tête que le rendu en vidéo ne peut retranscrire pleinement les sensations que vous procureront en réalité la course, même si on peut déjà voir l'action et le côté fun de chaque course. Des ennemis apparaissent à l'écran lorsque vous voyagez au-dessus et au-dessous de l'eau, dans les airs avec un planeur, et vous semblez collecter 15 à 30 cartouches à la fois que vous pouvez utiliser contre vos ennemis. Il y a une bataille contre Bowser et un voyage sur la route de l'arc-en-ciel. Au final, c'est soit l'équipe Mario, soit l'équipe Koopa qui gagne, et vous pouvez voir votre score et le nombre de pièces que vous avez collectées pendant la course.



Mario Kart: Koopa's Challenge NO AR Goggles - Super Nintendo World 17/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube Passons maintenant à l'attraction Yoshi's Adventure

Yoshi's Adventure met en vedette le célèbre petit dragon vert et l'univers très coloré du personnage se retrouve tout au long de la file d'attente, avec des fruits, des blocs réagissant à votre bandeau de puissance (achat optionnel mais fortement obligatoire au final), des œufs et des fleurs. On y croise même Toadette.



Ici, beaucoup moins de sensation de vitesses, le titre semble viser les plus jeunes en priorité, et on vous emmène sur un parcours qui fait le tour du Super Nintendo World. Chaque groupe d'invités se déplace dans une petite navette reprenant la forme d'un Yoshi de différentes couleurs et sur le trajet de la promenade, vous pourrez revoir certains moments clés de son histoire, comme sa période avec Bébé Mario et Peach, la compagnie de son ami Poochy, Captain Toad, quelques éléments de Super Mario Galaxy 2.



Yoshi's Adventure FULL RIDE & Queue Tour - Super Nintendo World 17/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Destination mini-jeux



Walking Around Super Nintendo World - Universal Studios Japan 17/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Lorsque vous traversez le tuyau d'entrée, vous avez l'impression de voyager dans l'hyperespace. En sortant du tuyau, vous arrivez à l'entrée du château de la princesse Peach, avec des peintures changeantes sur le mur et le portrait en vitrail d'elle que l'on connait de Super Mario 64. Mario, Luigi, Peach et Toad attendent même dehors pour saluer les fans et prendre des photos.

Super Nintendo World's Mt. Beanpole - Universal Studios Japan 17/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube Walking Through the Underground in Super Nintendo World - Universal Studios Japan 17/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Il y a tellement de choses à emporter et d'objets du Royaume des champignons à trouver et à découvrir comme des montages, des fleurs de feu, des pièces de monnaie clés, et bien d'autres encore. Il y a aussi des boîtes à monnaie, des boîtes mystères et des petits symboles de Mario situés dans le parc qui peuvent être interactifs avec votre bracelet de puissance pour déclencher un son emblématique, un Mario 8 bits secret et lumineux ou un Bowser, ou plus encore. Il y a aussi des murs LED avec des ennemis avec lesquels on peut aussi jouer.

Playing Mario Songs on Note Block Rock at Super Nintendo World 17/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Playing Secret Mario Songs on Note Block Rock at Super Nintendo World 17/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube Les boîtes à musique s'emparent d'un des murs du Super Nintendo World, chacune s'illuminant de couleurs différentes. Si vous touchez plusieurs boîtes de la même couleur à la suite, vous serez récompensé par une musique bien connue de l'univers Mario. Et quelques pikmins sont cachés dans le décor et attendent d'être trouvés.



Searching for Hidden Pikmin in Super Nintendo World - Universal Studios Japan 17/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Power-Up Band Setup at Super Nintendo World - Universal Studios Japan 17/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les mini-jeux Ultimate Key Challenge se déroulent dans le Super Nintendo World et chacun d'entre eux comporte un défi que les invités doivent relever : il faut notamment faire tourner une roue pour vaincre un Goomba, réparer une pièce clé cassée sur un écran LED, frapper des blocs de puissance pour qu'une coquille de Koopa frappe un autre bloc de puissance, toucher un écran LED rempli de tuiles pour passer de ? à ! et éteindre un tas de réveils pour ne pas faire sursauter une plante de Piranha.

Ultimate Key Challenge Mini-Game Tour - Super Nintendo World 17/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Durant ce mini jeu, vous allez devoir vous confronter avec les ombres de Bowser Jr. Vous devrez écraser vos ennemis virtuels, esquiver les Bullet Bills (Bill Ball) et récupérer des fleurs de feu pour tirer sur vos ennemis. Vous regardez votre ombre en cours de jeu et vous devez physiquement reproduire tous les mouvements, un peu comme certains jeux via le Kinect de la Xbox. Vous devrez en revanche collecter trois clés au sein du Super Nintendo World pour avoir la possibilité d'affronter Bowser Jr.



Bowser Jr. Shadow Showdown - Super Nintendo World 17/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On terminera ce petit tour d'horizon par une visite des boutiques et des petits restaurants.









Super Nintendo World Merchandise at 1-Up Factory - Universal Studios Japan 17/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La large collection de peluches devraient faire fureur, des couvertures portables de Mario et Yoshi, la couronne de la princesse Peach, et bien d'autres choses encore. C'est clairement une reproduction de ce que l'on trouve habituellement dans les parcs Disney mais ici à la sauce Mario.

Mario Motors est une boutique à la gloire de Mario Kart et tous les goodies reprennent par clin d'oeil cet univers : de nombreux cadeaux sur le thème de Mario Kart, y compris des boîtes de biscuits à collectionner, une roue de Mario Kart remplie de chocolats, des porte-clés et des pin's, des figurines exclusives de Mario Kart et de Power-Up. Il y a même un doudou Blue Shell.

Mario Motors Merch Tour - Super Nintendo World 17/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube Touring Kinopio's Cafe at Super Nintendo World - Universal Studios Japan 17/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le Kiniopio's Cafe est l'un des principaux lieux de restauration du Super Nintendo World. Visuellement les menus sont sympas, mais on reste tout de même sur du fast food, donc on ne peut garantir que le goût plaira à tout le monde. Le hamburger Mario est accompagné d'un chapeau Mario et le riz Super Star ressemble à un power-up Star. C'est aussi un restaurant où l'on peut s'asseoir et où l'on peut voir une bande de crapauds virtuels dans une cuisine virtuelle qui prépare toute la nourriture. Parmi les choix de nourriture et de boissons, on trouve :



Hamburger Steak du Roi Bowser avec du pain ou du riz

Meunière en arêtes de poisson avec du pain ou du riz

Cheeseburger au bacon de Mario

Sandwich au poulet au curry vert de Luigi

Poulet Teriyaki et riz Super Star

Spécial du chef : Omelette au riz avec ragoût de crevettes et crème de champignons

Les épinards carbonara de Yoshi

Spaghetti aux fleurs de feu et boulettes de viande

Piranha Plant Caprese

La salade de fruits et légumes préférée de Yoshi

Soupe aux champignons

Super bol à pizza aux champignons avec sauce tomate aux champignons

Pizza aux champignons Portobello garnie de bacon et de légumes

Repas de hamburger pour enfants avec Mario Figurine Pick

Curry pour enfants et repas de riz

? Bloc Tiramisu

Goal Pole Cake

Double cupcake au chocolat et aux cerises

Gâteau de la princesse Peach

Courge citronnée Super Star

Limonade Yuzu chaude de Super Star

ALL menu items at Kinopio's Cafe in Super Nintendo World 17/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le Yoshi's Snack Island est un petit stand de snacking qui offre aux invités un éventail de différentes friandises : la calzone Yakisoba Green Shell, le thé chaud aux pommes de Yoshi en passant par le melon Lassi de Yoshi.

Yoshi's Snack Island FULL menu at Super Nintendo World 17/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

