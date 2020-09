Par Xavier

Xavier Publié le 28/09/2020

à 20h31



Animal Crossing: New Horizons a été élu Meilleur jeu de l'année au Japon à l'occasion des Japan Game Awards 2020. Une belle récompense qui en cache plusieurs. Faisons le tour du sujet dans cette news !



Plusieurs prix ont été décernés aux productions Nintendo parues depuis un an au Japon :

- Grand Prize : Animal Crossing: New Horizons

- Ministry of Economy, Trade and Excellence Award : Animal Crossing: New Horizons

- Global Award Japanese Product : Pokémon Epée et Bouclier

- Best Sales Award : Pokémon Epée et Bouclier



Aya Kyogoku, Director sur le jeu, a déclaré que Nintendo remerciait chaleureusement les fans de la série Animal Crossing, promettant que la société "continuerait à mettre le jeu à jour pour des événements saisonniers : nous espéros que vous aimerez la vie dans le monde d'Animal Crossing dans vos vies de tous les jours".



En tout, Nintendo s'est donc offert le luxe de 4 jeux récompensés sur les 10 de la liste de cette édition 2020. On notera que le jeu Baba is You a été récompensé du Game Designers Award.