News Cinéma

Foreman Spike from Wrecking Crew will be in the Super Mario Bros. Movie from Illumination!



Je suis dans le film Super Mario Bros, un film d'animation. Je joue le rôle de Spike, leur chef. Alors je vais y aller, pour midi.

Il s'appelle Spike et devrait être un personnage basé sur celui de Foreman Spike dans le jeu NES Wrecking Crew de 1985. Tel est en effet le personnage qui, de façon presque fortuite, a fuité à l'occasion d'un podcast américain, Bertcast (disponible sur YouTube) , au cours duquel a participé Sebastian Maniscalco, un comédien de stand-up américain.Sebastian Maniscalco a en effet confirmé qu'il jouait un rôle dans le film d'animation Super Mario Bros, une déclaration aussi surprenante qu'inattendue, tant le mystère reste entier autour de la production du film dans son ensemble.Spike est apparu dans quelques jeux Nintendo depuis sa première apparition dans Wrecking Crew, mais ce n'est sans doute pas le premier personnage auquel on aurait pensé quand on aurait réfléchi au casting des personnages de Nintendo que nous étions persuadés de retrouver dans le film Super Mario Bros.Sebastian Maniscalco a déclaré :A l'instar de Jenna Coleman au sujet de sa participation au doublage de Xenoblade Chronicles 3 , on espère que cette déclaration ne suscitera pas de colère noire de la part des avocats de Nintendo, très chatouilleux sur la notion d'accord de confidentialité.On reste toutefois heureux de voir que la production de Super Mario Bros suit son cours, et on attendra avec fébrilité, impatience et bonheur la sortie du film dans les salles obscures, l'année prochaine, voire même celle d'après vu l'embouteillage monstre que la Covid a créé à l'entrée des artistes de nos salles obscures.Source : Eurogamer