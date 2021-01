News Super Mario Bros 35 (Switch)

Les défis mondiaux dans Super Mario Bros 35

Super Mario Bros. 35 va se corser un peu et offrir un peu plus de challenge aux millions de joueurs qui s'affrontent dans l'édition spéciale disponible depuis le 1e octobre, et qui cessera de fonctionner le 31 mars prochain. D'ici là, les défis mondiaux seront l'occasion de découvrir une nouvelle façon de jouer aux jeux Super Mario Bros, avec un mode dans lequel les joueurs devront unir leurs forces pour atteindre les objectifs fixés, dans le temps imparti.Vous avez bien lu : tout en jouant les uns contre les autres, les joueurs vont devoir avancer ensemble vers un objectif commun. Dans le cadre de la commémoration des 35 ans de Super Mario Bros, Nintendo nous proposera trois défis mondiaux entre janvier et mars, à raison d'un événement par mois.Le premier événement se déroulera du 19 janvier 2021 à 8h au 26 janvier 2021 à 8h59. Durant cet intervalle, les joueurs devront vaincre 3,5 millions de Bowser. Nintendo explique :En plus des batailles à 35 qui permettent déjà d'affronter Bowser, la bataille spéciale de cette semaine propose une sélection de stages qui offriront encore plus d'occasions de se frotter aux épines de l'éternel rival de Mario.La mission est nombre, mais compliquée... et récompensée : tout joueur qui aura vaincu au moins une fois Bowser aura la possibilité de recevoir 350 points platine, ces points qui permettent d'échanger des cadeaux sur My Nintendo.Nintendo indique que les prochains défis mondiaux, qui auront lieu en février puis en mars, seront révélés dans un futur proche. D'ici là, tous à vos manettes pour vous entraîner d'ici le 19 janvier, en vue de la première manche proposée dans Super Mario Bros 35.