C’est une annonce tout à fait sérieuse et étonnante pourtant, Pokémonas existe officiellement. Cette bactérie en cours d’étude scientifique, est apparentée à la Legionella, une famille de bactéries connue pour causer des maladies pulmonaires. Les chercheurs se demandent actuellement si Pokémonas peut servir de vecteur à de telles maladies et espèrent que cette découverte permettra de mieux comprendre comment ces bactéries infectent les hôtes et peut-être de mettre sur pied une prévention des maladies liées à la Legionella à l’avenir.



Pokémonas fait effectivement référence à la célèbre série que l’on ne présente plus au sein de nos colonnes, le nom ayant été choisi parce que ces bactéries vivent à l'intérieur d'amibes en forme de boule, comme les Pokemon vivant dans les Pokeballs.





Ce n'est pas la première fois qu'une nouvelle découverte scientifique est nommée en référence à la série Pokemon, avec d'autres exemples comme la protéine Pikachurin et le genre Aerodactylus des Ptérosaures. A quand un portrait de Pokémonas glissé discrètement au sein de New Pokémon Snap ?





Si vous souhaitez approfondir votre curiosité en lisant la publication en anglais des recherches actuellement menées autour de Pokémonas, voici le lien