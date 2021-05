L'équipe de Puissance Nintendo est heureuse de vous présenter son compte instagram.Instagram est un réseaux social dédié à l'image et la vidéo et nous souhaitons l'utiliser pour partager avec vous notre passion pour Nintendo et son univers.Ainsi plusieurs membres de l'équipe vont utiliser ce compte pour partager avec vous, jour après jour, des photographies de nos collections respectives : jeux, consoles, goodies, livres, collectors etc.N'hésitez pas à nous suivre pour avoir votre dose quotidienne de passion Nintendoesque !Vous pouvez retrouver notre compte @pnintendo via ce lien : Cliquez ici !