News Nintendo Switch Online

NES & Super NES - February Game Updates - Nintendo Switch Online 02/12/2020

Sur SNES : Pop’n TwinBee et Smash Tennis

Sur NES : Eliminator Boat Duel et Shadow of the Ninja

Des jeux différents au Japon

ファミリーコンピュータ & スーパーファミコン Nintendo Switch Online 追加タイトル [2020年2月] 02/12/2020

Nintendo a communiqué la liste des jeux Nintendo Switch Online qui vont arriver dans les catalogues de la console virtuelle NES et SNES disponibles exclusivement pour les abonnés au service. Avec 4 jeux, ce sont quatre genre différents que les joueurs vous pouvoir découvrir.Pop’n TwinBee est un shoot'em up original de la série des TwinBee, paru en 1993 sur Super Nintendo. Quant à Smash Tennis, c'est un jeu de tennis qui lui aussi est paru en 1993 sur la console de salon 16 bits de Nintendo.Eliminator Boat Duel est un jeu de course sorti sur NES en 1991, tandis que Shadow of the Ninja est un jeu d'action paru un an plus tôt, en 1990.Nintendo a choisi d'autres jeux pour le public japonais :- Breath of Fire II, paru en décembre 2019 sur nos services Nintendo Switch Online occidentaux- God Slayer, version japonaise de Crystalis qui est lui aussi déjà disponible en Occident- Atlantis no Nazo : un jeu de plateforme de Konami- Pop’n TwinBee sort lui aussi au JaponSource : Siliconera