Razer annonce la fabrication d'un million de masques de protection

GameStop ferme ses magasins en Californie

Nous fermons nos magasins en Californie. La fermeture restera effective jusqu'à nouvel ordre, le temps que nous recevions plus d'informations de la part du bureau du Gouverneur.

Un joueur de Pokémon GO en Italie contrôlé par la police

Angleterre : les salariés de GAME s'inquiètent du Covid-19

Mes collègues et moi-même sommes de plus en plus inquiets par ce qui semble être un manque d'action ou d'intérêt de la part de notre direction centrale.

Cette fréquentation plus importante est constatée avant même que l'on considère les nouvelles sorties, le nombre important de coups de téléphone de la part de clients nous demandant si nous serons ouverts pour les nouvelles sorties nous augure un week-end très chargé.

Le distributeur de Nintendo en Arabie Saoudite ferme ses portes provisoirement

Le fabricants de produits de gaming Razer a annoncé la production dans ses usines d'un million de masques, une sacrée nouvelle dans le contexte qui est le notre. Outre-Atlantique, GameStop a finalement opté pour la fermeture de ses boutiques en Californie. Alors qu'il reste encore des joueurs imprudents, à l'instar de ce joueur de Pokémon GO contrôlé par les autorités italiennes, on a retenu aussi deux ou trois autres sujets que vous découvrirez ci-dessous : la fatigue et les craintes des salariés de GAMES en Angleterre et la fermeture de Nintendo en Arabie Saoudite.Le fabricant de produits pour gamers Razer a annoncé sur Twitter qu'ils allaient offrir jusqu'à un million de masques de protection aux autorités de différents pays.Le fabricant indique en effet que ses "designers et ingénieurs ont travaillé nuit et jour pour transformer certaines lignes de fabrication afin de produire des masques chirurgicaux afin de pouvoir les offrir aux pays autour du monde".Une superbe initiative, alors qu'en France la polémique fait rage sur la situation du stock national de masques, un sujet qui devrait susciter bon nombre de questions... une fois la crise sanitaire derrière nous, l'urgence étant maintenant de réparer cette pénurie le plus rapidement possible.On expliquait hier que la chaîne de magasins GameStop considérait ses boutiques américaines comme des magasins indispensables, au même titre qu'une pharmacie ou un supermarché. Le gouverneur de la Californie a mis son Etat en confinement, une première aux Etats-Unis, et GameStop a pour le coup revu sa politique : ses magasins californiens sont donc fermés, a annoncé la société à ses magasins situés en Californie.Les salariés ont été invités à poser des congés ou à se déclarer au chômage, car GameStop leur a signifié qu'ils ne seraient pas payés durant cette période de confinement contraint. On voit bien la grande différence entre un Etat comme la France, qui va encaisser le coup (et le coût !) du chômage technique en remboursant les entreprises qui auront dû se contraindre à cette solution en raison du confinement, et les Etats-Unis où les entreprises et les Américains sont contraints de se débrouiller.Au sujet de la fermeture californienne, GameStop indique :La police italienne a eu la drôle de surprise d'entendre une justification pour le moins étonnante de la part d'un joueur de Pokémon GO : " je dois chasser des Pokémon". La police n'a bien sûr pas été convaincue par cet argument qu'elle a décidé de sanctionner par une amende. Plus de 43000 Italiens ont en effet eu une amende depuis la mise en place du confinement en Italie, pays qui souffre actuellement le plus de l'épidémie de Coronavirus.Le joueur en question est loin d'être un enfant : âgé de 31 ans, on comprend d'autant mieux que la police ait apprécié l'argument avec une amende. Et on rappelle que si le confinement a été ordonné, c'est pour limiter la propagation du virus, et éviter un pic tel qu'on le constate dans le Grand Est où les hôpitaux sont saturés, notamment à Mulhouse.On ne le dira jamais assez : #RestezChezVous et jouez à Animal Crossing, lisez Puissance Nintendo, faites vos devoirs, essayez de choper des Pokémon autour de vous car Niantic a changé certains facteurs pour nous permettre de continuer à jouer chaque jour. Et si pendant quelques semaines, vous ne tournez plus de PokéStops, ce n'est finalement pas si grave ! Fin de la morale :)Les salariés de la chaîne britannique GAME s'inquiètent, car les magasins restent ouverts outre-Manche alors que l'épidémie continue sa rapide progression. Des salariés se sont exprimés à visage caché auprès du site EuroGamer pour exprimer leur inquiétude : la chaîne a gardé ses 247 magasins ouverts, pour ne pas passer à côté des sorties d'Animal Crossing: New Horizons et Doom Eternal.Un salarié s'est confié :Pour l'heure, la fréquentation des magasins augmente, car la population se prépare à un éventuel confinement suite à ce qui s'observe dans le reste de l'Europe et même désormais aux Etats-Unis avec des mesures de confinement au niveau du Etat tout entier, la Californie (voir plus haut).Alors que ce samedi s'annonce calme en France du fait du confinement, les salariés de GAME au Royaume-Uni s'attendent à un week-end bien chargé :GAME n'a pas souhaité réagir aux demandes d'Eurogamer, mais la firme a semble-t-il pris des mesures pour mieux nettoyer ses magasins, et rappelé sur les réseaux sociaux qu'il fallait se laver les mains avant d'entrer dans un magasin et respecter une distance d'un ou deux mètres entre chaque client.Un autre distributeur de Nintendo a décidé de suspendre ses activités provisoirement, il s'agit de de Shas Samurai, qui est le distributeur officiel de Nintendo en Arabie Saoudite. L'entreprise a annoncé sur Twitter que ses bureaux seraient désormais fermés, pour une durée indéterminée, afin de se protéger du Coronavirus. La société reste toutefois joignable pour toute question ou service après-vente.Sources : GameReactor Siliconera et Kotaku