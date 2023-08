Collie Defense : Un jeu de tower defense pour la GBA cherche votre soutien sur Kickstarter

Collie Defense Official Trailer 21/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un gameplay riche et innovant

Des origines prometteuses

Quelques détails au sujet de The Retro Room Games

Incarnez un courageux Border Collie et protégez votre troupeau de moutons des prédateurs !Le studio indépendant The Retro Room Games a récemment annoncé le lancement de sa campagne Kickstarter pour financer son nouveau projet : Collie Defense. Prévu pour la Game Boy Advance, ce jeu de tower defense vous met dans la peau d'un Border Collie déterminé à protéger son troupeau de moutons des menaces telles que les ours, les tigres et les renards.Voici la bande-annonce de révélation du projet :Collie Defense propose 4 types de tours à déployer et plus de 10 niveaux variés à maîtriser, que ce soit en mode histoire ou en mode high-score. L'une des particularités du jeu est son système innovant de partage de scores via QR Code, une première dans l'univers des jeux GBA.Le concept de Collie Defense a d'abord vu le jour lors du GBA Game Jam 2022, où il a brillamment terminé à la 3ème place. Fort de ce succès, The Retro Room Games a décidé de le commercialiser sous forme de jeu Game Boy Advance physique, accompagné de sa boîte, de son manuel et d'autres surprises.Pour les curieux, une version démo du jeu est d'ores et déjà disponible en téléchargement sur itch.io Fondé en 2019, The Retro Room Games est un acteur de la scène rétro. Ayant à son actif plusieurs publications sur diverses plateformes, de la NES à la Sega Dreamcast, le studio est animé par une passion sincère pour les jeux rétro et s'engage à les faire perdurer pour les générations futures.Pour soutenir ce projet prometteur et contribuer à la réalisation de Collie Defense, rendez-vous sur sa campagne Kickstarter . Ensemble, donnons une chance à ce jeu de briller sur nos consoles GBA !Source : Communiqué de presse