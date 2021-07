News Monster Hunter Stories 2: Wings of ruin (Switch)

“Concernant les problèmes connus dans la version 1.1.0.

Nous avons confirmé l'existence des bugs énumérés ci-dessous.Les causes de ces bugs sont en cours d'investigation, et nous mettrons en œuvre des correctifs via une mise à jour ultérieure.

Note : De plus amples informations seront fournies au fur et à mesure de l'évolution de la situation.Veuillez noter que ces correctifs ne seront pas appliqués à la version démo.



La séquence finale de l'histoire s'arrête pour certains joueurs.

Nous enquêtons actuellement sur la cause de ce bug.

Pour ceux qui jouent pendant de longues périodes, nous recommandons de sauvegarder souvent et de redémarrer le jeu périodiquement.



Lorsque l'élément d'un Monstie change, la couleur de son corps change lorsqu'il est sur le terrain mais nulle part ailleurs.

Le jeu ne permet pas de changer l'élément d'un Monstie.

Nous sommes au courant d'un bug qui cause des problèmes de couleur et d'apparence des Monsties lorsqu'ils sont sur le terrain et dans les animations des compétences de fraternité. Cela se produit lorsque la puissance d'attaque d'un autre élément est supérieure à celle de l'élément d'origine du Monstre. Ce bug peut être observé lorsque les Monsties sont à un faible niveau, mais lorsqu'ils montent en niveau et que la valeur de leur élément d'origine augmente, le bug ne se produit plus.

Nous mettrons en place un correctif qui se concentrera uniquement sur le bug de changement de couleur dans une mise à jour ultérieure.



Le message suivant apparaît lors de l'accès aux fonctions multijoueur : "Des données corrompues ont été trouvées. Vous ne pouvez pas accepter cette quête".

Certains joueurs ont rencontré un bug qui entraîne l'apparition du message ci-dessus pendant le jeu local et en ligne.

Nous enquêtons actuellement sur la cause de ce bug.



Un combattant de niveau 99 et son Monstie de niveau 99 reviennent au niveau 1 à cause d'une certaine condition.

Ce bug peut se produire si vous vous séparez d'un compagnon de combat et que vous l'ajoutez à nouveau à votre groupe.

Nous enquêtons actuellement sur la cause de ce bug.



Nous nous excusons sincèrement pour les désagréments occasionnés.

Nous vous demandons de faire preuve de patience jusqu'à ce que la mise à jour soit disponible au téléchargement.”

Suite à la dernière mise à jour de MHS2, vous avez peut-être eu des Monsties qui sont devenus shiny durant un combat, ces derniers sont retournés au niveau 1 une fois passé le niveau 99 (on vous accorde qu’à l’inverse, on ne se serait pas plaint !) ou vous avez reçu des messages d’erreur pour vous indiquer que les données de votre jeu sont corrompues ?C’est “normal” car la dernière mise à jour du jeu a été accompagnée de divers bugs dans ce genre et si jamais vous en êtes victime, ne craignez rien, Capcom est sur le coup ! L’éditeur confirme en effet enquêter sur les bugs apparus dans la dernière mise à jour et compte, bien entendu, les corriger. Voici la liste des bugs connus sur lesquels Capcom mène actuellement son enquête :Vous l’aurez compris, il va falloir faire preuve de patience. En attendant, si vous hésitez à vous procurer ce titre et souhaitez patienter un peu le temps que Capcom corrige ces bugs, nous vous invitons à lire le test du jeu que vous propose KuroGeek et sa plume de passionné. Source : NintendoSoup