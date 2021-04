News Bug Fables (Switch)

Cette édition physique avait été annoncée l'été dernier et désormais Limited Run Games a apporté de nouvelles précisions. Les amateurs du jeu pourront se procurer le jeu Bug Fables en édition standard ou en édition collector, cette dernière incluant une bande-son sur CD, une peluche, des pins en émail, des cartes d'espionnages et un diorama en papier. Les précommandes débuteront vendredi 23 avril à 7 h 00 PT / 10 h 00 ET sur les pages suivantes.



Bug Fables: The Everlasting Sapling est à la base un RPG d'aventure nous plongeant dans le monde des insectes. Nos trois protagonistes, Vi, Kabbu et Leif s'aventurent à Bugaria pour trouver un jeune arbre éternel qui confère par ses feuilles l'immortalité ! Le voyage permet de découvrir de nombreux environnements et il faudra résoudre bien des énigmes ainsi que terrasser différents ennemis. La personnalité du trio évolue au cours du jeu.





Bug Fables est le premier jeu d'un petit studio indépendant situé au Panama. L'édition dématérialisée coûte 29,99 € et bénéficie actuellement d'une petite promotion (20,99 €) jusqu'au 25 avril 2021.