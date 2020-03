News Salon de jeux vidéo

Le Bitsummit 2020 aurait été annulé, Niconico Chokaigi 2020 également et report de la 5e finale nationale Splatoon Koshien

Les annonces semblent s'enchaîner désormais, avec annulations et reports multiples. Une actualité tristounette mais compréhensible. De quoi donner un peu plus de crédit au plan B passant par un Nintendo Direct modifié et un Indie Word le 18 mars et 26 mars.