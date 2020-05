News Bubble Bobble 4 Friends (Switch)

Bubble Bobble 4 Friends - Out Now in North America (with major news)! 05/01/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pour la sortie de leur titre Bubble Bobble 4 Friends aux États-Unis, Taito et ININ Games n'ont pas fait les choses à moitié. En plus de nouveaux niveaux, la franchise va accueillir le Baron von Blubba, bien connu des fans du duo de dinos.La meilleure nouvelle est que Taito travaille à développer l'univers de son titre et ne néglige pas de prendre l'avis de ses joueurs sur la meilleure manière d'améliorer son jeu. Les nouveautés seront régulièrement annoncées à intervalles réguliers.L'initiative de Taito consistant à développer son titre tout en tenant compte de l'avis de ses joueurs afin de définir dans quelle direction il va évoluer reste un aspect agréable de la communication en direct via Internet. Reste à savoir où le titre va se diriger.Pour patienter, la vidéo de lancement du titre aux États-Unis:Source: Nintendo Everthing