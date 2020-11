Rune Factory 4 Special - E3 Trailer 11/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

C'est via l'onglet Nouvelles de la Switch que Nintendo annonce que la version améliorée de Rune Factory 4 est le prochain jeu à être sur le banc des Jeux à l'essai durant la semaine du 4 au 10 novembre.Sorti initialement sur Nintendo 3DS en 2012 au Japon puis en 2014 chez nous, ce mélange entre simulation de vie et action-RPG dérivé de la série Harvest Moon vous met dans la peau d'un ou une villageois(e) qui devra vivre sa vie en cultivant ses terres, élevant des monstres et explorer des donjons, tout en étant à la quête de son âme sœur entre temps.Le moment idéal pour s'essayer à la série avant la sortie de Rune Factory 5, prévue pour début 2021.