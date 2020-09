News Super Mario All-Stars (Switch)

Super Mario All-Stars vient d'être ajouté au catalogue de jeux SNES disponibles dans l'application Super Nintendo réservée aux abonnés Nintendo Switch Online. C'est le tout premier jeu que l'on peut pratiquer dans le cadre des festivités autour du 35e anniversaire de la série Super Mario Bros, qui a fait l'objet aujourd'hui d'une rafale inattendue d'annonces à l'occasion d'un Super Mario Bros Direct spécial 35 ans de Mario Super Mario All-Stars est une compilation parue initialement sur Super Nintendo en 1993 qui nous avait permis, à l'époque, de retrouver plusieurs jeux d'anthologie de la NES :- Super Mario Bros- Super Mario Bros. : The Lost Levels- Super Mario Bros 2- Super Mario Bros 3C'est un joli cadeau que fait Nintendo aux fans du plombier, puisqu'en étant abonné au Nintendo Switch Online, l'accès au jeu est gratuit. Il faut dire que si comme nous vous étiez déjà passé à la caisse en 2010 à l'occasion des... 25 ans de Super Mario, l'idée de payer à nouveau pour la même compilation aurait sans doute été un peu plus gênante. On peut donc dire que les choix ont été judicieux de la part de Nintendo, pour nous donner envie d'acheter tous les jeux de leurs annonces d'aujourd'hui !A lire aussi : 3 jeux Mario 3D arrivent dans une compilation sur Switch le 18 septembre Allez, ne perdez plus une seconde : rendez-vous dès maintenant dans votre application SNES Nintendo Switch Online, une pépite vous y attend avec cette compilation des 4 premiers jeux de plate-forme Super Mario Bros !