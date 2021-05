News Nintendo Switch Online

4 nouveaux jeux sur console virtuelle SNES

Caveman Ninja (également connu sous le nom de Joe & Mac)

Magical Drop 2

Super Baseball Simulator 1.000

Spanky's Quest

1 nouveau titre sur console virtuelle NES

Voilà quelques semaines qu'on n'avait plus eu de nouveau titre ajouté au catalogue des consoles virtuelles NES et SNES disponibles sur Switch, et réservé aux abonnés Nintendo Switch Online. Le 26 mai prochain, 5 nouveaux jeux feront leur apparition sur l'une ou l'autre des applications : Caveman Ninja, Magical Drop 2, Super Baseball Simulator 1.000, Spanky’s Quest, et Ninja JaJaMaru-kun.En tout, les joueurs peuvent désormais jouer à 104 jeux entre la NES et la SNES sur Switch, indique Nintendo dans son communiqué. Plusieurs titres feront leur apparition le 26 mai 2021 dans les catalogues respectifs des deux machines, dans des genres très variés, du jeu d'aventure au jeu de baseball.Quatre nouveaux jeux seront ajoutés au service de console virtuelle SNES (auquel seuls les abonnés Nintendo Switch Online ont accès, rappelons-le). Voici une traduction du communiqué officiel avec une brève présentation de chacun des jeux concernés par ces ajouts.Les hommes des cavernes Joe et Mac peuvent-ils sauver les filles des cavernes perdues ? Dans ce jeu d'action de 1991, la vie était plutôt cool pour Joe et Mac jusqu'à ce qu'une bande d'intellos néandertaliens s'écrase sur leur village. Les gars devront sauter à la rescousse et sauter, courir et utiliser des attaques roulées pour passer les obstacles de l'âge de pierre sur leur chemin. Assurez-vous de choisir la meilleure arme pour la situation, et les garçons sont sûrs de s'en sortir !Ce jeu de puzzle a été lancé sur le système Super Famicom en 1996, mais il n'a jamais connu de sortie en anglais. Mais même si vous n'avez jamais joué, les règles sont simples à apprendre. Attrapez et lancez les gouttes qui descendent du ciel. Créez des lignes verticales de trois gouttes de la même couleur pour éliminer toutes les gouttes connectées. Profitez de quatre modes de jeu, dont un mode qui vous attribue un rang à la fin du jeu, ainsi qu'un mode histoire avec 10 personnages à incarner !Préparez-vous à des spectacles de baseball surhumains et de haute intensité ! Utilisez des jeux ultra-performants comme la balle fantôme, qui fait disparaître la balle au milieu du terrain, ou la frappe météorique, qui élimine les joueurs de champ qui entrent en contact avec la balle avant qu'elle ne rebondisse. Avec des options multijoueurs, un grand total de 18 équipes de baseball et la possibilité de créer votre propre équipe originale, c'est la simulation de baseball farfelue dont on rêve !Spanky était en route pour un pique-nique lorsque la sorcière Morticia a commencé à faire tomber des briques du ciel. Piégé, avec six tours maintenant construites à travers le pays, Spanky doit les franchir avant que le corbeau maléfique de la sorcière ne l'attrape. Il devra utiliser sa balle magique pour étourdir ses ennemis, la faire rebondir sur sa tête pour l'alimenter et la faire sauter pour attaquer - et essayer quelques chapeaux en cours de route.Quant à Ninja JaJaMaru-kun, c'est un jeu d'action dans lequel vous incarnez un ninja et devez sauver la princesse Sakura, capturée. Dans ce jeu d'action, sorti à l'origine uniquement au Japon, JaJaMaru doit utiliser ses étoiles de lancer pour vaincre les monstres qui rôdent. Gardez un œil sur l'ultime bonus : un tour sur Gamapa-kun, la grenouille géante !Tous ces jeux apparaitront comme par magie dans les catalogues NES et SNES de la console virtuelle dès le 26 mai 2021.Source : communiqué de Nintendo of America