News Nintendo Switch Online

Nintendo a en effet annoncé la venue de 4 jeux (dont 3 différents pour les abonnés japonais) qui s'ajouteront aux catalogues NES et SNES du Nintendo Switch Online.Le premier, et pas des moindres, est Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest, suite du premier Donkey Kong Country, développé par Rare et sorti à l'origine en fin 1995. L'un des joyaux de la 16-bits de Nintendo que nous ne pouvons que vivement vous recommander (d'autant que la version US en 60 Hz propose également une traduction en français !).Le second est Mario’s Super Picross, un puzzle-game initialement sorti uniquement au Japon en 1995 également. Faisant office de "suite" à l'épisode sorti auparavant sur Game Boy, le but ici est toujours de reconstituer un dessin caché en cochant les bonnes cases en prêtant attention aux indices donnés en fin des lignes et colonnes.Le troisième est The Peace Keepers, un beat 'em up développé par Jaleco en 1993 et jamais sorti en Europe auparavant. Ce beat 'em up se démarque par son histoire dont le déroulement change selon le chemin que vous prenez en terminant les stages.Et le quatrième est un titre NES du nom de S.C.A.T. (pour Special Cybernetic Attack Team, et non pas le style de chant utilisé dans le jazz), shoot 'em up aux allures de Contra, développé par Natsume et sorti en fin de vie de la NES en 1992 chez nous.Comme dit plus haut, notons que le Japon aura droit à l'ajout de 3 titres différents (à l'exception de DKC2 donc) qui sont :- Super Tennis- Fire Emblem: Mystery of the Emblem- Wild GunsSource : Twitter