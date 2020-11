La variété de jeux

PlayStation 5, Nintendo Switch Pro ou encore Xbox séries X, la fin de l’année 2020 et le début 2021 seront marqués par une vague de sortie de nouvelles consoles. Les trois géants du secteur, Sony, Microsoft et Nintendo, espèrent chacun remporter cette bataille dans la guerre des consoles qui dure depuis plus de 20 ans. Bien que les trois entreprises aient ciblé au fil des années une clientèle de plus en plus spécifique, les années de sorties de nouvelles consoles restent un moment très important pour l’industrie. Alors que les consoles sont attendues dans les mois à venir, et que les joueurs réfléchissent à laquelle choisir pour les six ou sept prochaines années, voici trois facteurs à prendre en compte dans le renouvèlement de votre console.De nombreux titres sortent sur plusieurs consoles, particulièrement sur PlayStation et Xbox, Nintendo étant connu pour son environnement et ses titres spécifiques. Néanmoins, d'autres jeux apparaissent exclusivement sur une console. Dans cette optique, PlayStation a frappé un gros coup en prévision des sorties des nouvelles générations de consoles. Avec la création des PlayStation Studios et l’annonce de nombreux titres exclusifs dès les premiers mois d’existence de la PlayStation 5, Sony présente un argument de choix auprès des joueurs hésitants. Parmi ces exclusivités, certains titres sortent du lot comme Horizon 2, Spider-Man et Gran Turismo 7. La variété est un argument de vente de plus en plus important dans le divertissement. Cela se voit notamment au sein des plateformes de diffusion comme Netflix et Amazon Prime qui sortent chaque mois une grande quantité de films, séries et documentaires. Les casinos en ligne sont un autre exemple d’une offre variée. Les nouveaux casinos en ligne offrent d’ailleurs une grande variété de machines à sous thématiques dans le but d’offrir des environnements confortables et ainsi attirer les joueurs. À cette grande variété s'ajoutent des offres promotionnelles et des bonus. Par exemple, des tours gratuits sur machines à sous permettent de jouer pour de l'argent réel sans effectuer de dépôt.Le profil de joueur est un élément très important dans le choix d’une console. Alors que PlayStation et Xbox s’adressent plus à un public de gamers acharnés, Nintendo se différencie par son environnement plus casual et divertissant. Les titres exclusifs de Nintendo que sont Mario et Zelda renforcent ce sentiment d’une console pour tous publiques. Nintendo protège également ses utilisateurs d'abus sur internet en n’offrant pas de fonction chat directement dans les jeux, mais au travers d’une application séparée. Le côté hybride de la Switch, permet aussi son utilisation en déplacement, notamment dans les transports en commun.Les consoles offrent toutes la possibilité de s’affronter en ligne, et cela depuis longtemps. Même si de nombreux jeux existent sur plusieurs consoles, les serveurs de jeux resteront séparés. Dès lors, afin de pouvoir battre vos amis à vos jeux favoris, il est important d’utiliser le même support de jeu. Vue l’importance actuelle des modes multi-joueurs, le cercle social est un facteur très important à considérer lors de votre achat.Le choix d’une nouvelle console peut être difficile. Connaître les jeux qui nous intéressent, savoir qui jouera et sur quel support joueront nos amis peut considérablement vous aider dans votre choix. De notre côté, cela n’est pas un secret, nous resterons présents sur Nintendo et nous espérons vous retrouver très vite sur les serveurs.