News NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1 (Switch)

NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1 SNK Deluxe Edition

NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1 Capcom Deluxe Edition

NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1 Collector Edition

La maison d'éditions Pix'n Love a annoncé la sortie de plusieurs jeux physiques sur Nintendo Switch : NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1 dans deux coffrets Deluxe aux couleurs de SNK ou de Capcom, un coffret Collector, ou le jeu en version physique seul.Les précommandes sont maintenant ouvertes pour faire partie des happy few qui auront l'immense bonheur de recevoir les éditions Deluxe à 300 exemplaires seulement, ou Collector à 1500 exemplaires, de NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1. Il va falloir allonger les biftons, certes, mais la rareté a un prix : 149 € pour le SNK Deluxe Edition ou le Capcom Deluxe Edition, 69,90 € pour la Collector Edition. La version standard est quant à elle à 39,90 €.NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1 est une compilation de 10 jeux parus d'abord sur NeoGeo Pocket Color. Près de 80 jeux étaient sortis sur la console, alors pouvoir en retrouver 10 sur une seule cartouche, cela veut dire qu'on a la main sur 12,5% du catalogue de la console. Ajoutons à cela que 4 ont été adaptés pour la première fois sur Nintendo Switch, et on se dit que peut-être, ce sera une collection sympa à découvrir !Autre surprise : outre le mode solo, NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1 nous permettra de jouer à deux en même temps, et ce aussi bien sur la TV du salon qu'en mode nomade sur l'écran de la Switch.Détail important, voici la liste des 10 jeux inclus dans cette compilation :- SNK GALS' FIGHTERS- SAMURAI SHODOWN! 2- KING OF FIGHTERS R-2- THE LAST BLADE: Beyond the Destiny- FATAL FURY FIRST CONTACT- SNK VS. CAPCOM: THE MATCH OF THE MILLENNIUM- METAL SLUG 1ST MISSION- METAL SLUG 2ND MISSION- DARK ARMS: Beast Buster 1999- BIG TOURNAMENT GOLFIl n'y aura donc que 300 exemplaires de l'édition spéciale Deluxe de NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1.Cette édition comprendra :- Le jeu NEOGEO POCKET SELECTION Vol.1 (édition physique) pour Nintendo Switch™ et sa notice.- Un certificat d'authenticité numéroté à 300 ex.- Un vinyle exclusif aux couleurs de SNK regroupant une sélection de thèmes audio emblématiques issus de NEOGEO POCKET COLOR SELECTION Vol. 1.- 13 personnages acryliques issus de l'univers SNK.- La réplique de la NEOGEO POCKET COLOR en acrylique.- La reproduction des 10 jaquettes originales des jeux NEOGEO POCKET COLOR inclus dans la compilation.- Un artbook de 80 pages richement illustré.- Une boîte NEOGEO POCKET COLOR officielle permettant de ranger un jeu Nintendo SwitchTM et NEOGEO POCKET.- Dix lithographies.- Un fourreau cartonné exclusif.- Un coffret premium regroupant l’ensemble de l’offre. Cliquez ici pour réserver votre Edition Deluxe SNK.Vous retrouverez dans cette édition les mêmes goodies que dans le SNK Deluxe Edition, à la nuance près que vous retrouverez le tout dans un bel écrin aux couleurs de Capcom. Le vinyle inclus sera aussi aux couleurs de Capcom, les personnages acryliques issus de cet univers et non de SNK, etc. Cliquez ici pour découvrir cette édition Deluxe Capcom.Il n'y aura que 1500 exemplaires de cette version physique du jeu dans son édition Collector, qui comprendra les éléments suivants :- Le jeu NEOGEO POCKET SELECTION Vol.1 (édition physique) pour Nintendo Switch™.- Un certificat d'authenticité numéroté à 1500 ex.- Un artbook de 80 pages richement illustré.- Une boîte NEOGEO POCKET COLOR officielle permettant de ranger un jeu Nintendo SwitchTM et NEOGEO POCKET.- Dix lithographies.- Un fourreau cartonné exclusif. Cliquez ici pour retrouver cette édition Collector, au prix promotionnel de 69,90 €.Les joueurs qui ne seraient intéressés que par la compilation proprement dite pourront toujours se tourner vers la version eShop du jeu, disponible depuis le 17 mars dernier pour 39,90 €.Source : Pix'n Love