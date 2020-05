News Nintendo Switch (Switch)

1971 PROJECT HELIOS - Launch Trailer (PEGI) 26/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Reco Technology a publié un nouveau trailer qui vient fixer la date de sortie de son RPG stratégique à l’univers glaçant, 1971 Project Helios :1971 Project Helios sortira donc le 9 juin 2020 sur la console de Nintendo. Avec son monde dystopique au bord de l’effondrement, le titre mélange exploration, combat stratégique au tour par tour et élément de RPG. Et il n’en faudra pas moins pour faire face au froid extrême qui vous attend.Le jeu proposera huit personnages, avec leur arbres de compétences à remplir, mais aussi des ressources. Nos héros devront retrouver un scientifique kidnappé par une puissante organisation paramilitaire. Et durant leur périple, ils devront affronter de nombreux ennemis, du militaire ou pilleurs, en passant par une dangereuse secte religieuse. Tout un programme collant parfaitement au RPG du genre.Le jeu est déjà disponible en précommande sur le Nintendo eShop au prix de 39,99€, et sortira également en version boîte dans le cadre d'une édition collector illustrée ci-dessous contenant 4 cartes postales des personnages du jeu, un autocollant, et un code pour télécharger la bande originale du jeu.