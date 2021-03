En mai 2020 , vous votiez pour vos jeux préférés sur Nintendo Switch. Presque une année (et quelle année !) est passée depuis, au cours de laquelle plusieurs sorties surprises et même un Nintendo Direct !





Vos jeux préférés sur Nintendo Switch

3) Super Smash Bros. Ultimate (30)





30) Pikmin 3 Deluxe (E)





Vos jeux les plus attendus



Mine de rien, de nombreux jeux ont été annoncés cette année, ce qui permet de presque intégralement renouveler ce classement de vos attentes. Et c'est l'annonce récente de Légendes Pokémon : Arceus qui vous a le plus passionné avec ce Pokémon "à la Breath of the Wild" qui prend directement la première position du classement ! Il est à égalité niveau points avec Breath of the Wild "2" mais a obtenu plus de votes, d'où sa première place ! Les remake tant attendus de Pokémon Diamant/ Perle ferment le podium.

3) Pokémon Diamant Étincelant/ Perle Scintillante (E) (49)





Indétrônable, The Legend of Zelda: Breath of the Wild conserve sa première place, et de loin. Deuxième la dernière fois, Animal Crossing New Horizons cède plusieurs places. Seriez-vous déjà lassé de votre île ? Plusieurs entrées notables dans le classement, avec Mario 3D World + Bowser's Fury qui talonne Mario Odyssey, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition et même le récent Bravely Default II qui rentre dans le top 10.1) The Legend of Zelda : Breath of the Wild (65 points)2) Luigi’s Mansion 3 (34)4) Super Mario Odyssey5) Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (E)6) Xenoblade Chronicles 27) Animal Crossing New Horizons8) Mario Kart 8 Deluxe9) Xenoblade Chronicles: Definitive Edition (E)10) Bravely Default II (E)11) Octopath Traveler12) The Legend of Zelda: Link's Awakening13) Super Mario 3D All-Stars (E)14) Celeste15) Hyrule Warriors : l’Ère du Fléau (E)16) Pokémon Epée/Bouclier17) Splatoon 218) The Binding of Isaac Afterbirth+19) Hades (E)20) Fire Emblem: Three Houses21) Stardew Valley22) Donkey Kong Country Tropical Freeze23) Hollow Knight24) Astral Chain25) Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition (E)26) Super Mario Bros 35 (E)27) Burnout Paradise Remastered (E)28) Dead Cells29) Paper Mario: The Origami King (E)1) Pokémon Legends : Arceus (E) (64)2) The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 (64)4) Metroïd Prime 45) The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (E)6) Project Triangle Strategy (E)7) Bayonetta 38) Monster Hunter Rise (E)9) Splatoon 3 (E)10) Hollow Knight Silksong11) Mario Golf Super Rush (E)12) New Pokemon Snap (E)13) Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time (E)14) No More Heroes 315) Shin Megami Tensei V16) Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (E)17) The Binding of Isaac Repentance18) Genshin Impact (E)19) Cuphead : The Delicious Last Course (E)20) Apex Legends (E)21) Miitopia (E)22) Windjammer 2 (E)