Hit-parade de PN du Printemps 2022 ! (15e édition)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild était une nouvelle fois premier, suivi de Luigi's Mansion 3 et Super Smash Bros Ultimate. Légendes Pokémon Arceus était votre jeu le plus attendu.

Switchez ! Votez !

Le formulaire pour voter est en bas de page ! On vous propose de voter jusqu'au 6 mars 2022.

Aide : Les jeux Switch sortis depuis le dernier top

Aide : les jeux attendus sur consoles Nintendo

Xenoblade Chronicles 3, Kirby et le monde oublié, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, Nintendo Switch Sports, Mario Strikers: Battle League Football, Fire Emblem Warriors: Three Hopes, Splatoon 3, Holow Knight Silksong, Mario + Lapins Crétins: Sparks of Hope, Metroid Prime 4, Bayonetta 3, The Legend of Zelda : Breath of the Wild "2", Triangle Strategy, Chocobo GP, Rune Factory 5, Live A Live, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, Fall Guys The Stanley Parabole: Ultra Deluxe, Genshin Impact, King's Bounty 2, et les nombreuses sorties prévues sur l'eShop...

Il y a presque un an vous votiez pour vos jeux préférés et vos plus grandes attentes sur la Nintendo Switch.Votez pour vos jeux préférés sur Switch, et vos plus grandes attentes sur Switch !– Vos dix jeux préférés sur Switch– Vos dix plus fortes attentes sur SwitchLe premier de votre top aura plus de points que le deuxième, et ainsi de suite.Votez si possible pour des jeux auxquels vous avez joué pour la section « jeux préférés ». Tous les jeux sont valables, qu'ils soient en boite, en dématérialisé, exclusifs aux supports ou issus des consoles virtuelles et jeux indépendants.