Test de Sword of the necromancer (Switch)

Quand tu meurs, tu reviens...mais avec rien !

Comme vous l’avez lu, Tama n’est motivée que par l’amour. Une quête qui va la mener dans l’antre du nécromancien. C'est une belle histoire d’amour joliment mise en scène. Après une superbe cinématique d’introduction où vous pouvez admirer la jeune voleuse trancher du monstre, nous nous lançons dans une nouvelle partie.Vous débutez dans un premier niveau avec un court tutoriel où vous récupérez vos premières armes, dont l’épée du nécromancien. Immédiatement vous comprenez que l’arme vous permet de ressusciter tous les monstres tombés sous vos coups. Elle devient votre arme par défaut après avoir récupéré votre premier arsenal.Le tutoriel achevé, vous voilà à tenter de ramener votre belle à la vie à travers une série d'illustrations narratives de toute beauté doublées en anglais ou en japonais. Malgré la beauté de la scène, c'est l’échec complet. Koko reste inerte et sans vie. c’est de l’arnaque votre épée ! Elle ne peut ramener à la vie que les monstres. Le Nécromancien, ancien propriétaire de celle-ci, s’adresse alors à Tama par télépathie et pour résumer : “Viens me chercher au fond du donjon si tu veux y arriver! ”Vous voilà devant votre base, et croyez-nous vous allez beaucoup la voir, cette base. Vous allez beaucoup mourir aussi et y revenir. Les éléments les plus importants de votre base seront le coffre et la forge. Le coffre permet de stocker un nombre très limité d'objets et la forge vous permettra d’améliorer vos armes grâces des essences de différents types récoltées durant votre aventure dans le donjon.Il est temps maintenant de se diriger vers l’entrée du premier niveau. Comme tout Dungeon crawler qui se respecte, la forme de chaque niveau est complètement aléatoire. Plusieurs pièces composent un niveau et ces dernières ont toutes des formes rectangulaires séparées par des couloirs. A la fin de chaque niveau, il y a un boss.SOTN a des très bonnes idées mais elles restent sous forme de concept, ce qui pénalise grandement le plaisir de cette aventure. Ce qui fait le succès de tout jeu indépendant, surtout des Rogue-like c’est avant tout le gameplay. Ici il est malheureusement bourré de lacunes. Mourir et recommencer, est une recette qui marche à condition que le plaisir de jouer y soit.Commençons par les points positifs du titre. Les déplacements et les attaques sont assez maniables. Il y a un côté très dynamique dans les enchaînements d’esquives et d’attaques. Étant limité, le système d'endurance vous oblige à bien gérer l'utilisation de vos dash pour esquiver.L'assignation des touches est bien pensée. A chaque bouton du joycon, correspond un équipement, passif comme un accessoire, actif comme une arme, ou un monstre que vous pouvez invoquer ou révoquer. Vous pourrez en porter trois sur vous.Les monstres comme le personnage évoluent avec de l'XP et il est possible d’améliorer son équipement. Même si les décors manquent de variété, ils sont très détaillés et les monstres en pixels sont bien réalisés. Le jeu est très joli à regarder.Parlons maintenant des choses qui fâchent. L' intelligence artificielle de vos bestioles est une horreur. Ils courent dans tous les sens, sans vous suivre, et ratent souvent leur cible. Ils serviront surtout de chair à canon. Mieux vaut être seul que mal accompagné.Même si appuyer de nouveau sur le bouton qui leur est assigné permet de les révoquer, encore faut-il qu’ils soient à proximité de vous. Vos monstres gagnent en puissance mais impossible de déterminer les critères de leur montée de niveau. Également Tama gagne aussi des niveaux avec l’expérience des ennemis tués. Elle dispose d'un bon nombre de paramètres.Cependant entre toutes vos résistances élémentaires et vos caractéristiques, impossible de choisir quel attribut améliorer lors du level up. C’est automatique et regrettable. Nous aurions apprécié personnaliser notre avatar sur le plan de sa puissance. Surtout que les équipements ne sont pas légions. Donc vous aurez du mal à booster vos performances autrement que par du level up. Vous serez bien souvent équipé de votre épée du nécromancien et de trois monstres.L’ensemble se déroule dans une monotonie des décors de chaque niveau qui ne diffère que par la couleur de la tapisserie.Ensuite il se passera ce qui doit se passer comme dans tout Rogue-like, mourir, retourner à la case départ et ne touchez pas votre argent. En effet, mauvaise surprise, vous avez perdu tous vos objets et monstres équipés. En prime vous perdez aussi une bonne partie de l'expérience durement gagnée, donc un perte de level réduisant ainsi vos améliorations de caractéristiques.Pour en revenir au coffre et à la forge maintenant que vous êtes revenu à la base. Le coffre servira à stocker les armes et les monstres tandis que la forge servira à améliorer les armes.Pour stocker votre équipement au cours de votre aventure vous avez deux possibilités. Finir un niveau et en battre le boss ou trouver une corde magique qui vous ramènera à votre base.Cela devient de plus en plus dur à chaque niveau. Une mort certaine vous y attend. Mais si vous mourez avec de l’équipement amélioré ou non, monstres inclus, tant pis ils sont perdus pour toujours. Seulement, vous avez besoin d’un arsenal amélioré pour augmenter vos chances de survie. C’est un véritable dilemme ce pari. Soit vous gardez tout et passez à l’étape suivante en risquant de tout perdre. Soit vous commencez à poil le niveau suivant en stockant tout pour une potentiellement prochaine fois.Quelle est la solution pour éviter de tout récompenser à chaque fois sans aucun risque de perdre toute progression ? Il y en a plusieurs. Soit vous êtes un joueur de talent, donc vous n’allez jamais mourir, enfin au bout de la centième fois. Vous connaissez tous les patterns et vous faites le jeu les yeux fermés. Soit vous allez fouiller dans les paramètres. Les développeurs de Grimorio of Games ont inclus dans les paramètres la possibilité de personnaliser votre aventure.Des possibilités comme arrêter de perdre son équipement ou son niveau, ou encore un mode facile qui se débloque au bout d’un certain nombre de fois que vous mourez, sinon ce n’est pas drôle. Tout cela afin de rendre l’expérience plus douce et plus accessible. Cependant on voit déjà d’ici les puristes crier au scandale, et que ce n’est pas acceptable pour un Rogue-Like.