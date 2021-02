Test de Haven (Switch)

Perdus dans l'espace

Yu et Kay sont deux jeux amoureux dont le vaisseau a atterri dans l'urgence sur une planète inconnue, Source. L'air est respirable, des fruits poussent non loin du vaisseau, bref la vie pourrait être presque envisageable dans ce petit coin de paradis. Mais la romance laisse vite place au doute : les ilots où ils ont atterri commencent à se disloquer, le vaisseau est endommagé. Les tourtereaux vont devoir trouver des solutions pour survivre. Sans parler de leur passé, qui risque de les rattraper sans crier gare.

Aventure en terre inconnue

En extérieur, les deux personnages évoluent côte à côte, avec la possibilité d'incarner l'un ou l'autre d'une seule pression de touche. Cela n'a pas d'impact particulier sur le jeu, en dehors de pouvoir alterner les (très) nombreux dialogues que s'échangent les amoureux tout au long de l'aventure. Qu'ils racontent leurs expériences, nous livrent leurs secrets ou réagissent sur les événements, les échanges sont toujours très justes. Souvent facétieux, souvent coquins, ils témoignent d'une réelle qualité d’écriture. C'est à saluer car ils contribuent à faire de Kay et Yu des personnages très attachants.





Nos héros explorent les ilots qui entourent le vaisseau en surfant à même le sol, découvrent des flux d'énergie sur lesquels ils peuvent recharger leurs bottes spéciales. Leurs premiers objectifs : récolter des fruits pour confectionner des plats une fois de retour à leur "nid", ou encore recueillir de la "rouille" pour libérer les passages. Cette matière étrange pullule sur Source et semble contaminer les animaux qui deviennent féroces à leur contact.

Fight !

Le système de combat au tour par tour est assez original puisqu'il vous propose de contrôler les deux personnages en même temps : Kay le garçon lance ses attaques avec les boutons à gauche tandis que Yu la fille utilise ceux de droite. Vous pouvez ainsi effectuer des actions parallèles ou combinées. Certains ennemis sont ainsi sensibles à l'une ou l'autre de vos attaques (le blast ou l'impact), quand ce n'est pas une version cumulée de chaque. Le bouclier actionné par Kay vient protéger Yu si cette dernière se fait attaquer, et vice versa.



Une fois les ennemis vidés de leurs points de vie, il faut encore les "pacifier" sous peine de les voir reprendre des points de vie et revenir à l'assaut. Ce système de combat, bien qu'original, montre rapidement ses limites. En effet, il est impossible de choisir l'ennemi que vous voulez attaquer, l'attaque que vous avez lancée pouvant ainsi, au hasard, pouvant ne pas affecter l'ennemi.





D'autre part, il faut maintenant le bouton un certain temps pour valider l'attaque, ce qui fait qu'entre temps les ennemis ont tout le temps de vous surprendre. Utiliser un des deux personnages en bouclier ou cumuler les attaques sont les deux seules tactiques possibles, ce qui s'avère rapidement limité. Des objets de soin ou de statistiques peuvent être par la suite confectionnés, sans particulièrement relancer l’intérêt de ces phases, que l'ont préfère rapidement éviter quand cela est possible.

Retour au bercail

Le vaisseau de Yu et Kay est leur petit cocon d'amour. Leur espace de vie dans lequel nous découvrons au moyen de dialogues et scénettes leur petite vie de couple. Ce qu'elle a de charmant avec tous ces petits moments mignons mais aussi de monotone, la routine s'installant. Mais sans doute est-ce aussi parce que passées les premières heures, les dialogues tout aussi excellents soient-ils, finissent par être recyclés, et ça, ça ne pardonne pas.



Nous nous y déplaçons en vue subjective, d'un point de vue extérieur puisque Yu et Kay apparaissent aux différents points stratégiques. Dans la cuisine où l'on peut confectionner des plats avec les fruits récoltés, les manger sur place, les stocker au frigo ou les emporter dans un sac pour l'exploration, Kay le cuisinier ne maquera pas de recueillir les commentaires d'une Yu aussi gourmet qu'affamée.





Dans la salle de bain où l'on peut se soigner avec des kits confectionnés dans l'atelier, nous ne manquerons pas d'avoir des conversations émoustillées sous la douche. De pièce en pièce, nous découvrons de quoi faire évoluer les deux amants dans leur aventure.

En plus d'une barre de santé (ou de faim), une barre d'expérience augmente au gré des conversations déclenchées ou des combats réussis. De cette expérience vient s'améliorer leurs différentes compétences. Le système d'évolution reste intimement lié à la dimension narrative, ce qui renforce le sentiment de jouer à un jeu avec des notions de RPG mais sur lesquelles on n'aurait que peu de pouvoir.