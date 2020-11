Test de Pokémon Epée & Bouclier (Switch)

Puisque ce DLC est indissociable du jeu d'origine, nous vous renvoyons au préalable à notre test de Pokémon Epée / Bouclier , sorti en fin d'année dernière. Une aventure très agréable, rythmée par des personnages hauts en couleur et des affrontements dans des arènes revisitées façon grands stades. La série Pokémon de retour sous son plus beau jour pour tous les fans de la série. Alors, seuls 400 Pokémon sur les 800 et quelques existants étaient disponibles, et il a fallu attendre la sortie du premier DLC en juin dernier , l'île d'Isolarmure , pour ajouter 211 Pokémon supplémentaires. Avec ce DLC, vous êtes à présent en mesure de pouvoir capturer ou importer depuis Pokémon Home quasiment tous les Pokémon existants.

Bienvenue à Couronneige !

Une nouvelle aventure commence ! A peine sorti de la gare, nous tombons en pleine querelle père/fille : la jeune Pivonia veut absolument partir explorer sous terre le Grand Antre Dynamax, tandis que son père souhaite qu'elle le rejoigne pour de grandes aventures à travers la contrée enneigée. Rien à faire, la fille part vivre son rêve, sous les yeux désabusés de son père Dhilan qui est pour le coup bien content de nous voir débarquer. Le voilà qui nous entraîne dans son désir d'aventures et nous explique les différents mystères de la région.

C'est dans le chalet d'une mignonne petite bourgade qu'il nous révèle que l'île abrite plusieurs légendes, trois exactement : le Seigneur des Récoltes, les Golems Légendaires, et les Oiseaux Légendaires. Trois séries d'objectifs que nous pouvons effectuer à notre guise selon nos découvertes et l'exploration de la région. Cette liberté est un très bon point car cela rend le jeu beaucoup moins linéaire, et rend l'exploration beaucoup plus agréable. Nous pouvons revenir au chalet quand cela nous chante et faire le point avec Dhilan, en plus d'avoir de nouvelles informations, changer ses tenues et pouvoir reposer son équipe de Pokémon.

La chasse est ouverte !

La quête du Seigneur des Récoltes est la quête principale de l'histoire. Elle nous permet de rencontrer le Pokémon Légendaire de ce DLC plein de surprises ! L'aspect scénario est particulièrement travaillé sur ce point et le traitement qui est fait de cette histoire est à la fois mystérieux et franchement drôle. C'est une véritable enquête qui commence et il faut aller chercher des informations auprès des habitants du village avant d'aller enquêter à travers la région. Vallonnée, l'île aux différents reliefs est très agréable à parcourir et l'on tombera ça et là sur de nouveaux et anciens Pokémon.

Nous avons également la surprise de retrouver un ancien personnage de Pokémon Epée/Bouclier qui vient nous demander de retrouver des empreintes de Pokémon pour ses recherches. Cette quête est du même acabit que celle des Taupiqueur du DLC Isolarmure, mais en beaucoup plus réussie. En effet, les traces de pas sont faciles à repérer, et surtout, il y en a plus que nécessaire.





Vous ne vous retrouverez pas coincés vis-à-vis de cette quête qui était franchement pénible dans le premier DLC. Une fois les traces collectées, trois anciens Pokémon Légendaires se baladeront à Couronneige et vous aurez tout le loisir de les capturer.

Pour ceux qui souhaiteraient se garder la surprise du contenu de ce DLC, nous vous invitons directement à sauter les deux parties suivantes !

(Spoil) Les temples mystérieux

Si l'enquête sur le Seigneur des Récoltes ne vous avait pas suffi, vous avez également la possibilité d'aller à la découverte de mystérieux temples cachés dans les recoins de la vallée. Il abritent les Golems Légendaires qui vous attendent en combat singulier.



Pour y accéder, il faut résoudre une petite énigme à déchiffrer sur d'anciens parchemins. Certaines sont faciles, d'autres moins, mais la récompense au bout suffisamment alléchante. On ne parle pas ici de temples à la Zelda puisque vous aurez au mieux une salle avec des orbes lumineux derrière la porte d'entrée.



Le challenge n'est pas très élevé mais reste tout à fait récréatif entre deux chasses.

(Spoil) La cerise sur l’arbre gâteau Ce n'est qu'après avoir avancé dans ces différentes chasses que vous débloquez la deuxième grosse partie de l'histoire : les Oiseaux Légendaires sèment la panique dans tout Galar ! Trois versions alternatives des Oiseaux Légendaires de la première génération Pokémon sont perturbés par votre présence et s'enfuient à travers tout Galar ! Vous en retrouverez un à Couronneige, un à Isolarmure et un dans les Terres Sauvages. C'est une très bonne idée que d'avoir élargi la zone de chasse à toutes les contrées existantes.



Les procédures de captures sont également amusantes : l'un d'entre eux court à travers toutes les Terres Sauvages et il vous faut le poursuivre à vélo afin de pouvoir déclencher le combat. Les deux autres volent au dessus des îles et il vous faut observer leurs comportements pour pouvoir les approcher.

Tout cela vous occupera plusieurs heures, que nous n'avons pour notre part pas vu passer.

Une vraie réussite tactique : le Grand Antre Dynamax

Quand le générique de fin s'affiche, vous êtes loin d'en avoir fini, pour peu que vous aimiez collecter des Légendaires ou faire des combats stratégiques. Le début du jeu nous avait donné un avant goût du Grand Antre Dynamax convoité par la jeune Pivonia. Une fois les mystères de Couronneige dévoilés, vous avez la possibilité d'accéder plus en avant dans l'antre.

Seul avec des compagnons contrôlés par la console ou en ligne avec d'autres joueurs, vous formez une équipe de quatre dresseurs ayant pour but de réussir des combats Pokémon et d’obtenir in fine le Légendaire au bout du tunnel.





Les Pokémon que vous obtenez vous sont donnés par une scientifique dépêchée sur place pour observer cet étrange et puissant phénomène Dynamax. Au début d'une manche qui se déroule en quatre actes (trois Pokémon lambda et un Pokémon Légendaire mystère dont vous ne voyez au début que le type), vous avez le choix entre plusieurs Pokémon.

Selon votre place dans l'équipe, vous pouvez choisir en premier ou attendre que les autres membres ait fait le leur. Rien que ça est déjà amusant puisque vous essayez de prévoir les attaques de type qui vont être efficace contre le Légendaire, tout en composant avec ce que les autres membres de l'équipe vous laissent comme choix.





Vous devez ensuite choisir votre chemin match après match, selon plusieurs facteurs à prendre en compte. Réfléchir au type de vos Pokémon, à la présence de baies régénératrices bienvenues sur la route, aux dresseurs à même de vous donner des objets à effets à assigner à vos Pokémon ou même de changer au hasard votre Pokémon contre un autre (auquel cas celui que vous avez serait fatigué ou ne conviendrait vraiment pas) fait parti de la stratégie.

Encore mieux : chaque Pokémon battu peut être capturé et interchangé avec celui que vous possédez. Les Pokémon de l'antre sont d'ailleurs capturable en une seule Pokéball, qu'elle qu'elle soit et avec un taux de réussite de 100% (un problème à gérer en moins). Là encore, le changement de Pokémon est un choix hautement stratégique, d'autant qu'il faut tenir compte de l'état des Pokémon de votre équipe, quitte à le laisser s'il s'avère que quelqu'un en a plus besoin que vous.





Votre équipe doit en effet impérativement gérer son nombre de Pokémon mis à terre tout au long des quatre combats : quatre K.O. maximum, sous peine d'être expulsée de l'Antre Dynamax. On rivalise alors d'astuce pour éviter de manquer d'énergie, grâce aux baies ou aux changements de Pokémon. Sans parler des combats eux-même où les équipes sortent leurs meilleures attaques et défenses pour remporter au mieux la victoire. Nos propres Pokémon peuvent par exemple Dynamixer, mais jamais en même temps. Il n'est ainsi pas rare de laisser sa place dynamaxée à un autre membre de l'équipe qui aurait un Pokémon avec des attaques plus efficaces sur l’adversaire en face.



Ce mode de jeu nous a semblé particulièrement réussi. Pour une fois, nous ne comptons pas uniquement sur notre Pokémon élevé par nos soins pour tout détruire sur son passage. Il nous faut ruser et composer avec ses partenaires pour remporter des victoires qui se font souvent sur le fil, tant les Légendaires voient leur puissance augmenter lorsqu'ils se sentent acculés. Voilà une ou deux dizaines d'heures que nous avons déjà passé rien que sur ce mode, dans le but de capturer la quarantaine de Pokémon Légendaires disponibles par ce biais.

Le tout début de l'aventure résumée en vidéo

Nous vous proposons de retrouver la première heure de ce DLC résumée en 20 minutes avec RYoGA :