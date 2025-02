Test de While Waiting : Attendre, c’est tout un art !

Il était une attente…

Juste un puzzle ?

While Waiting vous propose d'attendre. Il y a deux façons de terminer le jeu : soit vous ne faites rien le long de tous les niveaux ; soit vous essayez de faire des trucs. Et là, c'est votre imagination qui va entrer en action. L’écran est divisé en plusieurs zones : en haut, ce que vous allez devoir attendre en une phrase. En haut à droite, des stickers que vous allez pouvoir débloquer.Même si vous disposez de ces petites images, celles-ci ne vont vous donner que le nom des différents achievements que vous allez pouvoir débloquer. Et certains sont très clairs, d'autres beaucoup plus obscurs. A vous de tester, d’essayer de comprendre, d’envisager, de réfléchir en dehors de la boîte ou des codes du jeu vidéo comme vous l’imaginez.While Waiting propose donc un gameplay très simple avec trois boutons. Le bouton A pour effectuer une action, à vous de déterminer laquelle ce sera. Le bouton B pour faire apparaître le carnet devant vous et avoir accès à la liste des tâches et au menu pause. Et le joystick qui va vous permettre de vous déplacer, vous ou une partie de votre corps. Car parfois, vous allez bouger un curseur, une main, votre tête et ainsi de suite.Mais attention, car While Waiting, ce n'est pas juste une succession de puzzles absurdes. C'est aussi un jeu narratif avec ces moments de vie que vous allez pouvoir découvrir au fur et à mesure de votre aventure. Ces moments de peine, de joie, ces soirées absurdes, etc. La consigne de chaque puzzle n'est pas très compliquée puisqu'il s'agit d'attendre : attendre que le train passe, attendre que la coiffeuse ait terminé de vous couper les cheveux, attendre l'inspiration, attendre que quelqu'un like votre publication sur les réseaux sociaux, attendre, attendre, attendre et toujours attendre.Au-delà de l’attente et du gameplay assez simple, voire simpliste du jeu, il y a quelques surprises plutôt bien senties. Car la répétition pourrait faire naître l'ennui, or il n’en est rien, bien au contraire. Il y a d'ailleurs une chose assez rigolote, ce que nous vous prévenons dans ce test sans vous spoiler. Si un certain niveau fait planter le jeu et ferme le jeu avec une erreur, sachez que ce n'est pas anodin, ce n'est pas un bug du jeu et encore moins un problème de votre soft. C'est bel et bien réfléchi, et songez justement à la façon dont vous êtes en train de tenter de résoudre ce niveau. Peut-être que ça vous indiquera pourquoi vous êtes en train de faire cracher le jeu en boucle sans aucune conséquence.Ne vous inquiétez pas, c'est totalement pensé par les développeurs. Et justement, cette façon de faire, vous allez la retrouver à plein de moments différents du jeu, par des petits clins d'œil avec différents types de gameplay : moments d’infiltrations, de tir, de casse-briques, etc.Il y a un peu de tout dans While Waiting, et c'est là que vient tout l'intérêt du jeu. Et ce, d'autant que chaque niveau est timé. Car s'il s'agit d'attendre quelque chose, vous vous doutez bien qu'une fois ce quelque chose arrivé, vous allez passer au niveau suivant. A vous de trouver s’il y a une action ou quelque chose pour retarder l’échéance, ou comment mettre ce temps à profit.