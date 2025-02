Test de Dragon Takers, prenez plutôt la fuite

Héros caché cherche demoiselle en détresse

Galerie images

Boule de feu à tout va



Côté compétences, il y a pas mal de choix. Elles ont des styles variés (physique, magique, spécial) et des éléments (vent, feu, électricité, glace…) qui vous permettent de cibler les faiblesses des ennemis. Ces dernières sont indiquées dans le même encart que les tours de jeu.







Les combats sont plutôt inégaux, les ennemis de la carte ne vous feront pratiquement jamais obstacles, mais le premier boss du jeu manquera de vous faire lâcher votre partie.

Il est difficile d'établir une vraie technique de combat, étant donné que votre équipe ne peut pas varier. Un seul personnage sera amené à changer, en suivant le scénario, et la personne qui le remplace possède miraculeusement les mêmes sorts à l'identique (et dans l'ordre où vous les avez triés pour son prédécesseur…).



Vous ne pouvez pas non plus choisir les statistiques qui augmentent au passage de niveau. Il y a un système d'inventaire et d'équipement, via des coffres ou du loot en combat, mais de façon à nouveau miraculeuse, vos personnages seront pratiquement toujours aux mêmes stats…



Le jeu sera donc intensément répétitif et on rêve d'un bouton “passer” ou “fuir”. À noter qu'il y a un mode auto pour les combats, mais le résultat est souvent la mort automatique… De vos personnages. Comme cela ne va pas plus vite que votre sélection à la main, il y a peu d'intérêt… comme le jeu ?

Pas totalement nul, mais paresseux

Dragon Takers n’est quand même pas complètement horrible, juste complètement dispensable et loin d’être fun. Il ressemble à beaucoup de RPG, mais on attend mieux en 2025. Notamment au niveau de l’esthétique.



Galerie images

Comme souvent, tout est en pixel, sauf les aperçus des personnages lors des dialogues. On aurait aimé juste des changements d’expression, car elles sont souvent largement en décalage avec la situation. Surtout les femmes, qui ont le droit à un fan service lassant, avec mention spéciale pour la healeuse qui a une pose suggestive et qui la garde pour constater que sa ville est à feu et à sang et que sa mère a disparu.

Galerie images



Les personnages sont des stéréotypes sans nuances, le scénario n’a rien d’original, la route est droite… Alors oui, on peut de temps en temps tomber sur un coffre caché, mais étant donné le peu d'impact de l'équipement, on ne va clairement pas aller s'épuiser à les chercher au risque d'un énième combat. L'histoire est ultra classique, pas totalement inintéressante, mais pas doublée, et surtout pas disponible en français.

Le jeu est faisable, malgré certains combats assez durs comme on l'évoquait plus haut. La question est surtout : qui va aller jusqu'au bout ?

On se réveille de bon matin dans la peau de Hélio, un paysan dans une petite ville, qui est visiblement mal traité et mal considéré par sa communauté. Pourquoi ? Parce que dans ce monde, chacun reçoit un ou plusieurs dons à la naissance. Et Hélio, lui, n’en a aucun. Ce qui suffit visiblement à lui attirer l’ire de tout le monde. Heureusement, il peut compter sur les deux femmes visiblement protagonistes de son village, Liana, la fille du maire, et Milena, la magicienne, pour lui remonter le moral.Vous avez intérêt à parler aux gens immédiatement pour vous imprégner un peu de cette vie et de qui est votre personnage, car vous n’aurez même pas le temps d’atteindre le champ où vous a expédié le maire… L’armée de l’empereur Dragon Tibérius, qui envahit peu à peu le pays, vient d’arriver jusqu’à vous. Et ils n’ont pas envoyé deux trois sbires, mais carrément le bras droit de l’empereur, l’Archimage Alistair. Il est venu enlever Liana, apparemment détentrice d’un pouvoir intéressant son sombre maître. Vous vous dressez face aux vilains pour protéger votre amie, mais malheureusement ils sont bien trop forts pour vous…Mais tout n’est pas perdu ! Vous avez éveillé votre don, “Skill Taker” ! Quand vous tapez sur un ennemi, vous pouvez vous accaparer son pouvoir, ce qui va vous permettre, avec Milena, d’aller chercher Liana au bout du monde ! Ou peut-être pas si loin ?Le système de combat, cœur du jeu, n’est malheureusement pas passionnant. Il s’agit d’un classique tour par tour. On vous donne l’ordre d’attaque des personnages, les vôtres et les ennemis. Vous sélectionnez pour chacun de vos personnages (quatre dans l’équipe, rencontrés au fil de vos aventures) soit une attaque, directe ou via une compétence, soit la défense, soit l’utilisation d’un objet.On vous conseille de laisser tomber l’attaque directe qui ne fera jamais de dégâts, autant attaquer les ennemis avec une balle en mousse. Le seul cas où elle est utile est pour Helio, car c'est ainsi qu'il utilise son talent de Skill Taker. Vous pouvez voir en sélectionnant l’ennemi les compétences qu’il possède et quel pourcentage de chance vous avez de récupérer chacune d'elles.