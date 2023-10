Test de Terra Alia : de l’aventure à l’apprentissage de la langue

Benvenuti a tutti !

Cependant, Terra Alia est une bonne expérience pour se familiariser avec une langue et en appréhender les contours. La présence d’un très grand vocabulaire, allant de magie à banc en passant par la peinture ou la fleur, est un énorme plus. Reste à voir si tout est facile à retenir dans la durée. La nécessité d’utiliser ce vocabulaire pour déverrouiller les coffres est aussi très intéressante. Parce qu’elle vous pousse à prendre le jeu au sérieux, ou du moins à essayer d’être attentif aux mots que vous avez à découvrir et à ceux que vous avez déjà découverts.

Puisqu’il est ici question d’apprendre une langue, nous avons choisi l’italien pour les besoins de ce test. Cela explique donc les screenshots que vous allez voir ainsi que la terminologie de l’article, même si nous avons essayé d’être le plus universel possible.Le professeur Espéranto vous a conviés à participer à son précieux programme de technomancie. Vous, son ancien élève, avez relevé le défi. Mais quand vous arrivez dans son bureau, le professeur a disparu, laissant derrière lui quelques indices. Seulement voilà : la magie passe par le langage et vous êtes ici dans un pays inconnu. Il faudra donc apprendre la langue pour pouvoir lancer des sortilèges et tenter de déjouer les pièges et les énigmes sur votre route.Accompagné d’un oiseau mécanique qui va vous aider dans des simulations de discussion, vous voici plongé dans une aventure qui vous dépasse. L’interface est particulièrement efficace : à proximité de chaque objet, le mot dans la langue sélectionnée (ici italien) s’affiche. D’une pression de Y, vous pouvez enregistrer le mot et entendre sa prononciation. Un halo coloré autour de l’objet vous indique si c’est la première fois que vous l’enregistrez ou si vous le possédez déjà. Dans un premier temps, il faut explorer et récolter le plus de mots. Ce vocabulaire vous sera essentiel pour ouvrir les coffres, combattre ou converser.Si le jeu est d’abord sorti sur Steam et donc sur PC, on sent l’effort fait pour en faire une expérience jouable sur Switch. Non, il n’y a pas de tactile, mais c’est annexe. En effet, vous pouvez vous approcher d’un groupe de meubles et faire défiler les mots avec les gâchettes, facilitant la navigation dans des endroits foisonnants.Le vocabulaire est large et met en avant aussi bien des éléments magiques (baguette, sortilège, magie), que des éléments plus pragmatiques (fleur, déchet, poubelle, bouteille, etc.). A intervalle régulier, une borne vous permet de vous confronter à vos découvertes, dans un petit quizz qui vous permet de regagner de l’énergie magique (la Lingua dans notre partie, ce qui signifie Langue en italien).Terra Alia dispose cependant de plus d’un tour dans sa manche. Outre l’apprentissage du vocabulaire et les simulations de discussion qui sont comme des duels, de véritables affrontements existent dans le jeu. Vous allez pouvoir battre vos ennemis à coup de sortilèges, que vous débloquez en montant de niveau. A l’écran, les deux opposants se font face, baguette en main. En bas, une jauge avec les avatars des opposants s’affichent et se remplit au fur et à mesure. Dès que vous avez atteint la première limite, vous choisissez votre sort. Dès que votre avatar parvient au bout de la jauge, le sort est lancé. Sauf si vous êtes interrompu par un autre sortilège avant.Dynamique façon duel de sorcier, les affrontements sont nécessaires pour avancer dans l’aventure : ils sont parfois des objectifs de quêtes, parfois des incontournables de vos missions ou parfois vous prennent par surprise. C’est là que l’on touche aux éléments RPG de Terra Alia : parce que vous pouvez changer d’équipements (avec un système de rareté, des coffres à ouvrir et une boutique où vous fournir) ou monter vos sorts grâce à des points d’expériences.Oui et non. Force est de constater que la méthode d’apprentissage reste parcellaire : vous avez de nombreux mots à votre disposition, mais aucune notion de grammaire ou de conjugaison. Des groupes de mots déjà constitués sont présents pour étoffer vos phrases et leur donner le verbe et complément conjugué, mais on ne vous expliquera pas les règles ni les conjugaisons. C’est dommage. En effet, si rechercher des mots dans l’espace qui vous entoure est un excellent moyen pour retenir et appréhender le vocabulaire, sans la conjugaison et la grammaire, il sera difficile de devenir autonome dans vos conversations.